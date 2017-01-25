Alman basını: DİTİB iki imamı geri çağırdı

Kölner Stadt-Anzeiger ve Kölnischer Rundschau gazetelerinde yer alan haberlerde Diyanet İşleri Türk - İslam Birliği'nin (DİTİB) geçen Aralık ayı ortasında Almanya'da görev yapan iki imamını Türkiye'ye geri çağırdığı öne sürüldü. Geri çağrılan imamların adı casusluk iddialarına karışan DİTİB görevlileri arasında yer aldıkları belirtildi. Söz konusu haberlerde, imamlara yönelik başlatılabilecek olası soruşturmaların önüne geçmek için görevlilerin geri çağrıldıkları iddia edildi.

İddialar genişliyor

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı, DİTİB imamlarının 28 kişi ve 11 kurum hakkında casusluk yaptığını açıklamış, devlet okullarında din bilgisi eğitimi veren beş öğretmenin isminin de casusluk listesinde çıktığını bildirmişti. Bakanlığın açıklamasında, imamların bu beş öğretmen hakkında açık bir şekilde muhbirlik yaptığı kaydedilmişti.

Kuzey Ren Vestfalya Eğitim Bakanlığı ise, iddialarla ilgili herhangi bir yargıya varmadan önce Federal Savcılığın soruşturma sonuçlarını bekleyeceğini açıkladı. Bir bakanlık sözcüsü Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, "Sonuçlara ancak gerçeklerden yola çıkarak ulaşılabileceğini" ifade etti.

Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimi casusluk iddialarının ortaya çıkmasından sonra DİTİB temsilcilerini, "Beraber çalıştığımız Türk örgütlerinin bu tür muhbirlik faaliyetlerine ya da benzeri faaliyetlere katılmamalarını bekliyoruz" ifadeleriyle uyarmıştı. İddialardan sonra din derslerinde danışmanlık yapan DİTİB'le işbirliğinin de sona erdirilebileceği belirtilmişti.

Almanya'da 900 cami

Amanya’da DİTİB’e bağlı yaklaşık 900 cami bulunuyor. DİTİB, Alman basınında aralık ayında yer verilen haberlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlarını Türk konsolosluklarına ihbar etmek suçlamaları ile gündeme gelmişti.

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DW/KNA/SÖ/HS