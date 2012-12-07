Alman bankasından Türk kobilerine destek

Türkiye’de yaklaşık 10 milyar euroluk portföyü bulunan Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki KOBİ’lere destek vermeye daha çok odaklanacak.

Dünyada 70 temsilciliği ve 4 bin 700’den fazla çalışanı olan Kfw’nin Türkiye’de de desteklediği birçok proje yer alıyor. Türkiye'de desteklediği projelerin toplamı 10 milyar euroyu geçiyor. Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw, Türkiye’de daha çok altyapı ve enerji verimliliği ile ilgili projeleri destekliyor.

Banka adına Deutsche Welle Türkçe Servisi’ne açıklama yapan kurum sözcüsü Charis Pöthig, bankanın önümüzdeki dönemde Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik verdiği desteklere odaklanacağını ifade etti.

Belediye destekleri tartışmalı

Alman Kamu Yatırım Bankası’nın özellikle Türkiye’de kimi belediyelere sunduğu destekler tartışma konusu olmuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Alman kurumları tarafından BDP’li ve CHP’li belediyelere verilen kaynakların PKK’ya ya da işaret verilen müteahhitlere gittiğini ileri sürmüştü.

Fakat kurum sözcüsü Pöthig’in sunduğu verilere göre bankanın, Türkiye’de her partiden belediye yönetimine altyapı konusunda finansman desteği sunduğu belirtildi.

Bankanın desteklediği ve tamamlanan projeler arasında Ankara Atık Su Arıtma Tesisi, Bursa Tramvay projesi ve Diyarbakır Atık Su Projesi de yer alıyor. Ağustos 2012 itibariyle banka Türkiye’deki belediyelere 18 projede destek verdi.

Tamamlanan 18 projenin toplam büyüklüğünün 800 milyon euro civarında olduğu belirtildi. Ayrıca bankanın desteklediği Samsun, Bursa ve Batman atık su projeleri de devam etmekle beraber, bu üç projenin toplam hacminin ise 100 milyon euroya yaklaştığı kaydedildi.

Atık su yönetimine ağırlık veriyor

Kfw’nin Türkiye’de odaklandığı başlıca alanlarından bir diğerinin de enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji olduğu ifade edildi.

Kurum sözcüsü Pöthig’in ilettiği verilere göre, 2011 yılı tamamında bankanın iklim ve çevrenin korunmasına yönelik projelere sunduğu küresel desteğin hacmi 22,8 milyar euro oldu.

Banka, Türkiye'de belediyelere sunduğu altyapı desteklerinde özellikle atık su yönetimine ağırlık veriyor. Bankanın çevrenin korunması ve enerji kapsamında tamamladığı başarılı projeler arasında Yatağan Termik Santrali’nin sülfürden arındırılması projesi öne çıkıyor.

Bankanın hiçbir aracı olmadan kullandırdığı enerji finansmanı desteklerinin de söz konusu olduğu belirtildi. Bu kapsamda kamu binalarındaki enerji verimliliği projesi için 118 milyon euro, güneş enerji santralleri için de 100 milyon euro tutarındaki finansman desteklerin hazırlık aşamasında yer aldığı ifade edildi.

Kurumun Türkiye'deki gelecek projeksiyonu

Türkiye’de birçok projeyi destekleyen Kfw, önümüzdeki dönemde Türkiye’deki bazı faaliyetlerine odaklanacak. Kurum sözcüsü Charis Pöthig, bankanın Türkiye’deki gelecek projeksiyonları ile ilgili şunları söyledi:

“Türk hükümetinin ekonomideki öncelikleri doğrultusunda, Alman Kamu Yatırım Bankası Kfw, ülkedeki küçük ve orta ölçekli firmaların desteklenmesi konusundaki faaliyetlerine finansal sektör ve enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji programları aracılığıyla odaklanacak.

Grubun ihracat, iklim ve altyapı alanlarında destek sunan kolu Kfw IPEX Bank da, enerji ve çevre projeleri, endüstri ve trafik altyapısı ile ticaret finansmanı alanındaki faaliyetlerini büyütecek.”

(Deutsche Welle Türkçe)