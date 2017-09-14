Alman bakanlardan Akhanlı girişimi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ve Adalet Bakanı Heiko Maas, İspanyol hükümetine Alman vatandaşı yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye olası iadesine yönelik kaygılarını iletti.

Sosyal Demokrat Parti SPD'li iki bakan İspanyol hükümetine ilettikleri mektupta, "önemli dış politik ve hukuki hususlara" dikkat çekti.

Alman haber ajansı dpa ve Die Welt gazetesi İspanyol hükümetine gönderilen belgede, yazar Doğan Akhanlı'nın kişisel geçmişi ve mevcut siyasi gelişmeler nedeniyle Türkiye'de siyasi gerekçelerle hakkında adli kovuşturma olduğuna dikkat çekildiğini bildirdi. Bakanların bu nedenle 'Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesinin siyasi gerekçeyle hakkında kovuşturma bulunanların iadesini yasakladığını hatırlattığına yer verildi.

Gabriel ve Maas, yazar Doğan Akhanlı'nın Türkiye'ye iade edilmesi durumunda, “adil bir şekilde yargılanacağına dair önemli şüphelerin” bulunduğuna dikkat çekti. İspanyol hükümetine iletilen çekinceler arasında, “Türk hükümetinin, terör ya da devlet güvenliğine zarar vermekle suçladığı Türk vatandaşı olmayan kişilere yönelik vakalarda kamuoyuna çok sayıda kez peşin hükümlü açıklamalarda” bulundukları hatırlatıldı.

"Akhanlı'nın adil yargılanması mümkün görünmüyor"

Bu nedenle siyasi gerekçelere dayanan iddialar nedeniyle yazar Doğan Akhanlı vakasında da Türkiye'de adil yargılamanın mümkün görünmediği ifade edildi.

Ayrıca Doğan Akhanlı'nın Türkiye'de şartlı salıverilme şansı olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olabileceği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin böylesi bir cezaya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereği karşı çıktığı belirtildi. Alman Anayasası'na göre de bu yönde bir ceza geri iade önünde engel teşkil ediyor.

Doğan Akhanlı, Türkiye'nin İnterpol üzerinden çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle İspanya'da tatil yaparken gözaltına alınmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Akhanlı, İspanya dışına çıkamıyor.

İspanyol hükümeti Türk hükümetinden Akhanlı'ya yönelik resmi iade talebini iletmesi için 40 gün süre tanımıştı. Türkiye'nin İnterpol üzerinden kırmızı bülten çıkarması, teşkilatın siyasi gerekçeler için kullanıldığı yönünde tartışmalara yol açmıştı. Uluslararası Polis Teşkilatı İnterpol ağustos ayı sonunda Akhanlı hakkındaki kırmızı bültenle arama kaydını silmişti.

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DW/AFD/dpa/GA/BÖ