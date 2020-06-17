Alman bakanlar Trump'ın askerlerini çekme kararına tepkili: NATO bir ticari örgüt değil

Alman bakanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 9500 askeri Almanya'dan çekme kararını eleştirdi. Trump'ın kararının ABD'nin ve Avrupa'nın güvenliğini zayıflatacağı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Almanya'da ABD'nin varlığının yalnızca Almanya'nın güvenliği değil ABD ve Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Maas, henüz ABD taraflarıyla kaç askerin hangi bölgelerden çekileceğine dair görüşme yapmadığını söyledi. Maas, "Ne ABD yönetimi ne de Savunma Bakanlığı bu konuda bir bilgi vermedi" dedi. Maas, Avrupa'nın güvenlik mimarisini değiştirebilecek bu adım üzerine konuşulması gerektiğini söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer da ABD'den gelen açıklamaların tonunu eleştirdi. Kramp-Karrenbauer, "NATO bir ticaret örgütü değil, güvenlik de bir mal değil" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de ABD'nin Almanya'dan askerlerini çekmesi üzerine henüz bir zaman çizelgesi ya da somut plan olmadığını söyledi. Stoltenberg, Almanya'nın savunma bütçesini arttırması durumunda kararın yumuşatılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump bu hafta Almanya'daki ABD askeri sayısını 25 bine düşürmeyi hedeflediğini söylemişti. Trump şu anda Almanya'da 52 bin ABD askeri olduğunu söylerken Pentagon kaynakları bu sayıyı 34 bin ile 35 bin arası gösteriyor.

Trump, Almanya'nın bir NATO müttefiki olarak yeterince savunma harcaması yapmadığı yönündeki eleştirisini yineledi. ABD Başkanı, "Biz Almanya'yı koruyoruz, onlar kabahat işliyorlar. Bu çok saçma" ifadesini kullandı.

Almanya dâhil tüm NATO üyeleri 2004'teki taahhütlerinde, 2024'e kadar savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılalarının yüzde 2'sine çıkarma sözü vermişti. Almanya, bu hedefe 2031 yılında ulaşmayı ümit ettiğini belirtiyor.