Alman Bakan'dan Sözcü gazetesine ziyaret

Almanya'nın Avrupa İşleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Sözcü gazetesine ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile görüşen Roth, "Mücadele azminiz, gazetecilik açısından sevindirici. Saygıyla karşılıyoruz” dedi. Bakan Roth ve beraberindeki heyet gazeteye açılan soruşturmayla ilgili bilgi aldı.

19 Mayıs'ta 'FETÖ' operasyonu düzenlenen Sözcü'nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz görüşmede, Sözcü'nün kurulduğu günden itibaren 'FETÖ' ile mücadele ettiğini belirterek şunları söyledi:

'FETÖ' ile mücadele ediyoruz

“SÖZCÜ Cumhuriyet değerlerine bağlı, Atatürkçü ve laiklikten ödün vermeyen muhalif bir gazetedir. Biz FETÖ ile 10 yıldır mücadele ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu örgüt devleti ele geçirmeye çalışıyordu. Biz buna karşı hep savaştık. Ama şimdi bize FETÖ ile ilgili operasyon yapılıyor. Bu bizim ağırımıza gitti. Ancak biz her zaman Türkiye'de hukuk ve adalete güvendik. Güvenmeye de devam edeceğiz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Adalet er ya da geç yerini bulacak. Biz Sözcü olarak hep devletimizin yanında olduk. Bizim ödün vermeyeceğimiz tek şey Cumhuriyet ve Atatürk'tür. Biz ülkemizi seviyoruz, başka vatanımız yok. Sözcü olarak Hukuk ve demokrasi içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. ‘Yaşasın demokrasi' diyoruz.”

Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden SÖZCÜ'nün abonelik sistemi bulunmayan nadir gazetelerden olduğunun da altını çizen Yılmaz, “Biz muhalif bir gazeteyiz. Kurulduğundan bu yana Sözcü'nün hükümetle hiçbir işi olmamıştır. Bağımsız bir gazetedir. Hükümetten de bize bu kapsamda bir baskı olmamıştır. Demokratik ülkelerde olduğu gibi sert bir muhalefet yapıyoruz. Günde ortalama 300 bin satış rakamına ulaşıyoruz. Bize yapılan operasyondan sonra boş gazete çıkardık ve bu 400 binin üzerinde sattı. Gazetecilik yaptık ve yapıyoruz. Biz Türk adaletine güveniyoruz, suçsuzluğumuza inanıyoruz. 650 kişinin ekmeği ve özgürlüğü için burada mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

"Somut olayların gösterdiği..."

Yılmaz'ın sözleri üzerine Alman Bakan Roth, “İyimserliğinizi korumanız ve mücadele azminiz gazetecilik açısından sevindirici. Bu tavrı saygıyla karşılıyoruz” dedi. Roth şöyle devam etti: “Tabii ki gazeteler ve gazeteciler yasaların üzerinde tutulmamalıdır. Ama somut olaylar da bize gazetecilerin genellikle mesleklerini icra ettikleri için tutuklandıkları izlenemini veriyor” dedi.