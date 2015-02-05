Alman Bakan taviz vermedi



Troykanın Yunanistan'a verilen krediler karşılığında talep ettiği sıkı reform ve tasarruf önlemlerini reddeden Yunan hükümetinin Avrupa'daki destek turu zorlu geçiyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ile dün görüşmelerde bulunan Yunan Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in bugünkü durağı Berlin'di. Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ile ikili bir görüşmede bir araya gelen Bakan, görüşmede borçların silinmesinin değil, yapılandırılmasının değerlendirildiğini belirtti.

Almanya'dan destek isteyen Varufakis, “Yunanistan'ın borçlarını ödeyemez duruma gelmesini engellemek için imkanlarımız dahilinde olan her şey yapıyoruz” diye konuştu. Zamana ihtiyaçları olduğunu belirten Bakan, “Mayıs ayı sonuna kadar bir geçiş programı hazırlamak istiyoruz; böylelikle biraz nefes alıp, neler yapabileceğimizi düşünebiliriz” dedi. Yunan Bakan, AB, Avrupa Merkez Bankası ve IMF uzmanlarından oluşan troyka ile daha uzun dönemli bir anlaşmanın müzakerelerinin ise bundan sonra yapılabileceğini belirtti.

'Borç silinmesi gündemde değil'

Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ise borçların silinmesi konusunda taviz verilmeyeceğinin bir kez daha altını çizdi. Schäuble, “Doğru anladıysam borçların silinmesi konusunun bir güncelliği yok” dedi. Bakan, Yunanistan'ı troyka ile işbirliği yapmaya çağırdı.

Schäuble, Yunanistan'ın troyka ile işbirliği yapmak dışında bir seçeneği olmadığını belirterek “Bu müzakerelerin yürütülmesi şart” dedi. Yunan hükümetinin açıkladığı kimi önlemlerin doğru yönde olmadığını belirten Alman Bakan, nasıl bir yol izleneceği konusunda Yunan hükümeti ile görüş birliği içinde olmadığını ifade etti.

Syriza tasarruf önlemlerini reddediyor

Radikal Sol İttifak Syriza'nın ana koalisyon ortağı olduğu Yunan hükümeti, troykanın talep ettiği tasarruf önlemlerini ve troykanın düzenli denetimlerini reddediyor. Ancak kurtarma paketinin süresi şubat ayı sonunda doluyor. Yunan hükümeti ile Avrupalı ortaklarının şubat ayı sonuna kadar Yunanistan'ın borç ödemeleri konusunda uzlaşmaya varmış olması gerekiyor. Aksi takdirde ülkenin bir kez daha iflasın eşiğine gelebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bankaların Yunanistan'ın borçlarını kredi teminatı olarak kullanmasına izin veren muafiyeti kaldırdı. Söz konusu düzenleme 11 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak. Kararın, Yunanistan'ın reform programının yükümlülüklerini yerine getirmek istememesine tepki olarak anıldığı sanılıyor. Düzenlemenin ardından, Yunanistan'ın borçlarını ödemek için yeni kredi alması zorlaşacak.