Alman Bakan: Milli Görüş'le masaya oturmam

T24 -

Milli Görüş tartışması

Laschet'ten çağrı

Müslüman kuruluşlar kararı erteledi

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in katılımıyla yapılan uyum bakanları konferansına, Müslümanlarla diyalog tartışması damgasını vurdu.Deutsche Welle'nin haberine göre Almanya’da yaşayan yaklaşık dört milyon Müslüman’la daha iyi bir diyalog kurabilmek amacıyla 2006 yılında dönemin Federal İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından hayata geçirilen Almanya İslam Konferansı’nın çehresi yeni İçişleri Bakanı Thomas de Maizière tarafından önemli ölçüde değiştiriliyor. De Maizière, konferansı “Tamamen farklı biçimlendirerek daha pratik hale getireceğini“ açıkladı. Ayrıca İslam Konferansı sürecinin devamı yerine “İkinci Aşama“ ifadesi kullanılıyor. İçişleri Bakanı şunları kaydetti:“İkinci aşamayı daha pratik bir hale getirme konusunda tümüyle hemfikirdik. Gerek (İslam) din dersleri olsun, gerek imamların yetiştirilmesi ya da temel yaşamsal değerler ve özellikle de kadın-erkek eşitliği konularında… Sivil katılımcıların hepsi yeni. İslam Konferansı’nın eski üyelerinin hepsiyle konuştum; onları da bu sürece dâhil etmeyi sürdürmek istiyorum. Şimdi yeni katılımcılar buldum ve bu sürecin daha da geniş bir tabana yayılarak devam etmesine vesile olacaktır.Bu süreç içerisinde de Maizière yaklaşık otuz katılımcının tamamını değiştirdi. Almanya İslam Konferansı’nın yeni katılımcıları arasında Federal Eğitim Bakanı Annette Schavan ve Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı ve Uyum Bakanları Konferansı’nın hâlihazırdaki başkanı Armin Laschet de bulunuyor.Bu değişiklikler arasında en büyük yankıyı ise “İslam Konseyi“ adlı İslamî kuruluşun geçici olarak İslam Konferansı dışında tutulma kararıydı. İçişleri Bakanı de Maizière, İslam Konseyi’nin Milli Görüş teşkilatına yakınlığına vurgu yaparak, karara gerekçe olarak, bu teşkilatın bazı üyelerine karşı adlî soruşturma yürütülmesini gösterdi ve şöyle konuştu:“Burada söz konusu olan önemsiz ithamlar değil, kara para aklama, suç örgütü oluşturma ve (buna benzer) daha başka ağır suçlardır. Bu iddiaların asılsız olduğu kanıtlanana kadar, söz konusu kuruluşun üyeleriyle aynı masaya oturmayı reddediyorum. Eğer bu ithamlar ortadan kalkarsa İslam Konseyi’ne kapımızı her zaman açık. Bu buluşmamızda yapıcı bir tartışma ortamının hâkim olacağından hareket ediyorum. Toplantının olumlu sonuçlar doğuracağı konusunda hayli iyimserim.“Uyum Bakanları Konferansı’nın başkanlığını yürüten Kuzey Ren Vestfalya Uyum Bakanı Armin Laschet, İslamî kuruluşların olumlu tepki vermesini ümit ediyor:“İslamî kuruluşlar bizim toplantıyla eşzamanlı olarak ve bize yakın bir yerde bir araya geliyor. Almanya İslam Konferansı’na katılım konusunda ‘Evet‘ demelerini bekliyorum. Daha fazla tereddüt etmeyip, Federal İçişleri Bakanı’nın sunduğu bu fırsatı değerlendirmelerini umuyorum. Bu takdirde, İslam Konferansı çerçevesinde örneğin İslam din dersleri konusunda somut olarak bundan sonra atılacak adımları kararlaştırabiliriz. Yüksek okullarda imam yetiştirilmesi seçeneğini sunabiliriz. (İlk ve orta öğretim) okullarında din dersleriyle ilgili İslamî kuruluşlarla ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu kuruluşlara sesleniyorum: Gelin İslam Konferansı’na ‘Evet‘ deyin ve diyalog sürecine dâhil olun.“Almanya’daki dört büyük İslami kuruluşu bir araya getiren Müslümanlar Koordinasyon Kurulu’nun İslam Konferansı‘nı boykot edip etmeme konusunu görüşmek üzere bugün yapmaları beklenen toplantı ertelendi.Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Eyüp Axel Köhler, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) sürpriz bir şekilde bugün planlanan toplantıya katılmadığını açıkladı.Müslümanlar Koordinasyon Kurulu’nun üyeleri DİTİB, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi ve İslam Konseyi, Almanya İslam Konferansı’yla ilgili ortak bir tavır üzerinde anlaşmaya varmayı hedefliyordu.