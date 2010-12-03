-ALMAN BAKAN MESUT ÖZİL'İ ÖVDÜ HAMBURG (A.A) - 03.12.2010 - Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Real Madrid'de oynayan Alman Milli Takımının Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil'in Almanya'yı benimsemiş olmasını çok olumlu bulduğunu söyledi. Maiziere, Bild gazetesinde yayınlanan röportajında, başarılı futbolcuyla ilgili olarak, "Almanya'yı benimsemiş olmasını çok iyi buluyorum. Ancak diğer yandan da dikkatli olunması gerekir. 22 yaşındaki bir gencin üzerine fazla gidilmemesi gerekir. Özil her yerde öne çıkarılıyor. Bunu biraz endişe ile karşılıyorum" dedi. Göçmenlerin Alman toplumuna uyumu konusunda başarılı olunması için sporun çok iyi imkanlar sunduğunu ifade eden Maiziere, "Birlikte matematik ya da fizik öğrenmek zahmetli. Ancak spor aracılığıyla birlikte çok şey yapılabilir. Sporda insanların yan yana gelmesinde hiçbir engel yok. Tüm sporcular aynı formayı giyiyor, gelir farkı sporda ortadan kalkıyor. Sahada, herkesin kabul etmiş olduğu kurallar var. Burada kültürler kendiliğinden kaynaşıyor" diye konuştu.