Alman bakan: Erdoğan'dan etkinlik talebi geldi; uygun bulmuyorum

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın G-20 zirvesi kapsamında Almanya ziyaretinde konuşma yapmak için resmi olarak başvuruda bulunduğunu açıkladı. Gabriel “Dün Türkiye'den Türk Devlet Başkanı Erdoğan G20 zirvesi çerçevesinde vatandaşlarına konuşmak istediği için resmi bir başvuru aldık. Erdoğan’ın G-20 Zirvesi dışında kamuoyu karşısına çıkması, iki ülke arasındaki tansiyon göz önünde bulundurulursa uygun olmaz” dedi.

Türk siyasetçilerin nisan ayındaki anayasa referandumu öncesinde Almanya'da düzenlemek istediği etkinliklerin bazıları iptal edilmiş, Türk siyasiler Almanya'da etkinlik düzenlenecek salon işletmelerinin ya da ilgili belediyelerin salonların gerekli koşullara sahip olmadığı gerekçesiyle etkinlikleri iptal etmesini sert bir dille eleştirmişti.

Alman basınında çıkan haberlerde G20 zirvesine katılmak üzere Almanya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki Türklere hitaben konuşma yapmasının planlandığı bildirilmiş, Erdoğan'ın konuşma yapmak için etkinlik düzenlenebilecek salonlara başvurulduğu ve salonlardan olumsuz yanıtlar verildiği haberlerine yer verilmişti.

Rusya ziyareti takip eden gazetecilere konuşan Gabriel, Almanya'nın Hamburg kentindeki G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak Erdoğan'ın buradaki Türk vatandaşlarına hitap etmek için izin talebinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

Bu yöndeki bir başvurunun iki hafta öncesinden yapılması gerektiği yönünde Ankara'yı bilgilendirdiğini de anımsatan Gabriel, Erdoğan'ın G20 zirvesi dışındaki bir etkinliğe katılması için yaptığı talebi 'uygunsuz' olarak niteleyen Gabriel, ayrıca Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz'un "Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" sözlerini hatırlattı.

"Muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum”

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Bild gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan'ın etkinlik düzenlemesine karşı çıktı.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" dedi.