-Alman Anayasa Mahkemesinden Yunanistan'a yardım paketine onay BERLİN (A.A) - 07.09.2011 - Alman Anayasa Mahkemesi, Alman hükümetinin kararlaştırmış olduğu Yunanistan'a yardım paketini onayladı. Karlsruhe kentinde bulunan Anayasa Mahkemesi, sözkonusu yardım paketinin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle 3 politikacı tarafından sunulan şikayet dilekçelerini reddetti ve hükümet kararının anayasaya aykırı olmadığına karar verdi. Öte yandan, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı olan Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Philipp Rösler, "Hannoversche Allgemeine Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın avro bölgesinden çıkartılması yönünde bazı parti arkadaşlarının yaptığı önerileri reddederek, böyle bir adımın ne siyasi, ne de hukuki açıdan mümkün olabileceğini söyledi. Rösler, avro ülkelerindeki krizin, sadece söz konusu ülkelerin ortak çabalarıyla çözülebileceğini kaydetti.