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Dünya
Deutsche Welle

Alman Adalet Bakanı'ndan NSU özürü

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, NSU cinayetleri ile ilgili soruşturma sürecinde güvenlik birimleri tarafından yapılan hata ve ihmaller nedeniyle kurbanların aile ve yakınlarından özür diledi.

04 Kasım 2016 14:44

Dortmund'da yayımlanan Ruhr Nachrichten gazetesine konuşan Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, ortada devlete ait 'büyük bir fiyasko' olduğunu belirterek, çok fazla hatalar yapıldığını ve bu hataların telafisinin bulunmadığını söyledi.

Maas, "Aşırı sağcı NSU örgütünün on yılı aşkın bir süre boyunca cinayetlere devam ederek ülke içinde dolaşabilmesi ve bizim bunu durdurup vatandaşları daha iyi koruma görevini yerine getirememiş olmamız büyük bir devlet fiyaskosudur" diye konuştu.

Faillerin neden olduğu acının telafi edilemeyeceğini ve kurban yakınlarının öfke ve hayal kırıklığını çok iyi anlayabildiğini belirten Maas, "Bunun bir daha yaşanmasına asla izin verilemez. Bunun için elimizden gelen herşeyi yapmalıyız" dedi.

Almanya'da 2001-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2001 ve 2004 yıllarında Köln'de iki bombalı saldırı düzenlemek ve yeraltında yaşamaya başladıkları 1998'den itibaren 15 silahlı soygun gerçekleştirmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü, eldeki mevcut bulgulara göre Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschäpe'den oluşuyordu.

Hücrenin iki üyesi Böhnhardt ile Mundlos'un cesetleri, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından yanmış bir karavanda bulunmuş, böylece örgüt ortaya çıkarılmıştı. İkiliyle aynı evde yaşayan Beate Zschäpe'nin yargılanmasına Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/BK/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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