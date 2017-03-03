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Dünya

Alman Adalet Bakanı Maas: Türkiye’ye karşı açıktan tavır almalıyız

“Erdoğan, Almanya’ya gelecekse ve burada düşünce ve ifade özgürlüğünden yararlanacaksa, önce bunu kendi ülkesinde gerçekleştirmek zorundadır”

03 Mart 2017 23:54

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica talebinde bulunan kişilerin iade edilmesi talebi ve Almanya’nın Türkiye’de demokrasinin gerilediğine dair eleştirileri nedeniyle iki ülke arasında baş gösteren gerilim, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılmadı planlanan toplantıların iptal edilmesiyle tırmandı.

Özgürüz.org Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a konuşan  Alman Adalet Bakanı Heiko Maas, yaptığı açıklamada “Alman hükümetinin sessiz kalma zamanı çoktan geçti, artık açıkça tavır almalıyız” dedi.  Referandum öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Almanya’da bir miting yapmayı planlaması hakkında da konuşan Maas, “Erdoğan, Almanya’ya gelecekse ve burada düşünce ve ifade özgürlüğünden yararlanacaksa, önce bunu kendi ülkesinde gerçekleştirmek zorundadır” mesajını gönderdi.

Die Welt muhabiri ve Alman vatandaşı Deniz Yücel’in tutuklanmasına dikkat çeken Maas, şu ifadeleri kullandı:

“Bu politikalar hiç sürpriz olmadı. Geçmişte de birçok gazetecinin başına geldi. Can Dündar’da bunun örneklerinden biri. Ancak Türkiye’nin bu kadar ileri gidip Alman vatandaşı da olan birini  tutuklaması, üstelik anlaşılmayan bir suçtan dolayı bunu yapması kabul edilemez.”

 

“Artık tavır almalıyız”

 

Hükümet yetkilileri olarak “Düşünce ve basın özgürlüğü konusunda önemli açıklamalar yaptıklarını söyleyen Maas, “Bu açıklamalar zorunlu bir hale geldi malesef. Her şeyden önce meslektaşınız emin olsun ki Fedaral hükümet, Türk yetkililerine karşı  düşünce ve ifade özgürlüğünü, basın özgürlüğünü savunacaktır. Alman hükümetinin sessiz kalma zamanı çoktan geçti, artık açıkça tavır almalıyız” dedi.

Türkiye’nin AB üyeliği sürecine de değinen Maas, Türkiye AB sürecini devam ettirmek istiyorsa, demokratik ilkelerin önündeki engelleri ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak “Fakat eğer Türkiye demokratik ilkelerin başında gelen basın ve yargı özgürlüğünü sağlayamaz ise hiçbir zaman AB üyesi olamayacaktır” diye konuştu.

 

“Suçlamalar saçma reddediyoruz”

 

Türk yetkililerin “Almanya terörü destekliyor” açıklamalarına tepki gösteren Maas sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bize bu konuda yönelik suçlamalar kabul edilemez ve bunun kanıtları da yok. Türkiye’nin ‘Almanya teröre destek veriyor’ demesi tamamen saçma ve reddedilmeli. Bunun dışında Almanya’ya sığınan mültecilerin geri iadesi konusunda Almanya Türkiye’ye olumlu bir cevap vermedi. Çünkü iade edileceklerin Türkiye’de hukuk ve adil çerçevede yargılanacağından emin olamıyoruz. Bu nedenle geri göndermeyi düşünmüyoruz. Casusluk Faaliyetleri ile ilgili iddiaları da ciddiye alıyoruz. Bununla ilgili yargı süreçleri devam ediyor. Eğer bu casusluk faaliyetleri kanıtlanırsa suçtur. Bunları federal savcı tarafından araştırılıyor ve zamanı geldiğinde açıklanacak.”

 

“İfade özgürlüğü istiyorsan önce kendi ülkende izin vereceksin”

 

Düşünce ve ifade özgürlüğünün çok geniş kapsamlı ele alınması gerektiğini belirten Maas, Erdoğan’ın Almanya ziyaretine ilişkinde şunları ifade etti:

“Erdoğan, Almanya’ya gelecekse ve burada düşünce ve ifade özgürlüğünden yararlanacaksa, önce bunu kendi ülkesinde gerçekleştirmek zorundadır, fakat görünen o ki, şu anda durum pek öyle değil. Denizi tutuklanması bu durumu hepten zorlaştırdı.”

 

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