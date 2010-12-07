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Yaşam

ALMAN "NOEL BABALAR" HEDİYE DAĞITTI MANAVGAT (A.A)

07 Aralık 2010 16:33

-ALMAN "NOEL BABALAR" HEDİYE DAĞITTI MANAVGAT (A.A) - 07.12.2010 - Tatil için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen 11 Alman turist, Noel Baba kıyafetleri giyerek, Manavgat sokaklarında çocuklara hediye dağıttı. Yıl sonunu değerlendirmek amacıyla Almanya'dan Antalya'ya gelen 11 turist, Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek ve Demre ilçesinde yaşayan Aziz Nichola'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla çocuklara oyuncak dağıtmak istediklerini belirtti.  Noel Baba kıyafeti giyerek, Manavgat Köprüsü ve sokaklarında çocuklara oyuncak dağıtan Alman turistler, Manavgatlıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Turistler adına konuşan Walter Trinczek, Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek ve Demre'de yaşayan Noel Baba'yı anmak amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.  Trinzcek, şunları kaydetti: ''6 Aralık, Noel Baba'nın ölüm yıl dönümü. Bu nedenle çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyoruz. Türk-Alman dostluğunu pekiştirmek ve çocukları sevindirmek amacıyla Almanya'dan gelerek böyle bir etkinlik düzenledik. Hem çocukları sevindirdik, hem eğlendik, hem de Türk Alman dostluğunun geliştirmesine katkı sağladık.''

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