Alman - Türk Bilim Yılı'nın açılışı yapıldı



Türkiye‘nin en önemli dış ticaret ortağı olan Almanya, yurtdışında en fazla Türk'ün yaşadığı ve siyasetten kültüre, ekonomiden sanata en faal olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. İki ülke arasında sürekli genişleyen ilişki ağına 2014 yılı ile birlikte bilim ve akademi çevreleri de dâhil oldu. Türk- Alman Üniversitesi ile başlayan akademik ortaklık, Türk-Alman Bilim Yılı'nda çeşitli bilimsel alanlarda stratejik ortaklıklara dönüşüyor. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka ve Türkiye Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, enerji, iletişim, nano ve bio teknolojiler, gibi geniş bir alanı kapsayan, büyük bir işbirliğinin altına imza attılar.

‘Almanya'daki Türklerin potansiyeli önemli'

Berlin'de' Bilim ülkeler arasında köprü kuruyor‘ sloganıyla başlayan yoğun temaslar, bir yıl boyunca Almanya ve Türkiye'deki bilimsel ve akademik çevreler arasında devam edecek. Her iki ülkenin bakanları da yaptıkları açıklamalarda, geçmişte ve bugün güçlü olan ilişkileri, daha büyük bir potansiyelle geleceğe taşımak istediklerini vurguladılar. Bu çerçevede, Türk-Alman Bilim Yılı'nın söz konusu hedefi gerçekleştirmede bir ön adım olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca Almanya'da yaşayan Türk nüfusunun iki ülke arasında kurulacak işbirliği açısında kilit bir noktada olduğu da vurgulandı. DW Türkçe'ye açıklamada bulunan Türkiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, ikili ilişkiler açısından Almanya'daki Türklerin önemini şu sözlerle dile getirdi:"Araştırma geliştirmede, özellikle inovatif yaklaşımla aradaki işbirliğini bilimsel temelde artırmada çok ciddi çalışmalar yapacağız. Tabii bu noktada en önemli gücümüz hiç kuşkusuz Almanya'da yaşayan Türk toplumu. Alman devletinin bu konudaki yaklaşımı da çok önemli ve değerli. Ayrıca Türkiye’deki akademi çevrelerinin, araştırma geliştirme çevrelerinin ve Arge'ye önem veren şirketlerin de bu hususta istekli olmaları, söz konusu potansiyelin önemli ölçüde değerlendirileceğini gösteriyor."

‘Ortaklığın verimi üçüncü ülkelere de yayılacak'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum nedeniyle yapılacak bilimsel araştırma ve yatırımların üçüncü ülkeler için de verimlilik ve yeni olanaklar anlamına geldiğine işaret etti. Bakan Işık, Almanya ve Türkiye arasında ortaklık konusunda kararlaştırılan alanları şöyle sıraladı:"Kilit sektörler dediğimiz alanlar çok öne çıkıyor. İlaç sektörü, Almanya ve Türkiye'nin güçlü olduğu otomotiv sektörü, kimya, makine imalat sektörü; bunlar, işbirliğinin hem Almanya, hem Türkiye hem de üçüncü ülkelere yönelik çok güçlü ve güzel sonuçlar vereceği alanlar. Nano teknolojiler olarak nitelendirilen geleceğin teknolojileri, enerji verimliliği gibi alanlar Türkiye açısından son derece önemli. İşte bu noktalarda, işbirliğimizi güçlendireceğiz."

Hedef genç bilim insanları

Türkiye Bilim ve Teknoloji Bakanı Türkiye'de faaliyet gösteren Türk-Alman Üniversitesi'nin iki ülke arasında yürütülen bilimsel ve akademik çalışmalara sağlam bir temel teşkil ettiğini söyledi. Bakan, iki ülkenin en önemli potansiyeli olan genç bilim insanlarının, Türk-Alman Bilim Yılı için de öncelikli hedef olduğunu aktardı:"Biliyorsunuz gençlik içinde çok ciddi bir enerji barındırır. Ama o insanların enerjisini tecrübe ile taçlandırması çok önemlidir. İşte bu noktada ki değişim hem Türk hem de Alman bilim insanlarına inanılmaz bir sinerji sağlayacak ve o sinerji sonucu bizler, geleceğe çok daha güvenle bakacağız."

Türkiye Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ayrıca, bilim yılı kapsamında gerçekleştirilen temasların, bir bilim diplomasisi tesis ettiğini belirterek, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde bilim ataşeleri görevlendireceklerini duyurdu.