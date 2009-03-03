Almagro unvanı korudu



İspanyol tenisçi Nicolas Almagro, Meksika Açık'ta şampiyonluk unvanını korudu. Almagro, 80 dakikadan kısa süren final maçında Gael Monfils'e set vermedi.





Nicolas Almagro, ATP Tour'daki beşinci zaferini de toprak kortta elde etti.



Almagro, birincilik maçında 17 yıllık turnuva tarihinde finale çıkan ilk Fransız olmayı başaran 2 numaralı seri başı Gael Monfils ile karşılaştı.



Acapulco kentindeki finalde Monfils, toprak kort uzmanı Almagro'nun vuruş çeşitliliğine karşı koyamadı.



Almagro 4-1 öne geçtiği ilk seti, arka çizgiden yaptığı güçlü vuruşlar ile 6-4 kazandı.



İspanyol tenisçi, Monfils'i file önünde de zorladı. Turnuvanın 4 numarası, son servis oyununda rakibine tek puan şansı dahi vermedi ve ikinci seti de 6-4 ile alarak şampiyonluğa ulaştı.



Almagro, bundan önceki son zaferini de Meksika Açık'ta elde etmişti.



Meksika Açık'ta tek bayanlar mücadelesi de Venus Williams'ın şampiyonluğuyla tamamlandı.



Birleşik Amerikalı tenisçi, finalde turnuvanın geçen yılki galibi Flavia Pennetta'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yendi. Williams geçtiğimiz hafta da Dubai'den zaferle ayrılmıştı.



