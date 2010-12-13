Allianoi'nin üzeri kumla tamamen örtüldü

T24 - Allianoi Antik Kenti'nin üzeri tamamen kumlarla kaplandı. Artık dışarıdan bakıldığında burasının antik bir merkez olduğunu gösterir hiçbir işaretin kalmadığı Allianoi, sessiz sedasız mahkeme kararını bekliyor.





İzmir’in Bergama İlçesi’nde, Yortanlı Barajı’nın suları altında kalacak olan Allianoi Antik Kenti’nde kumla kapatma işlemi tamamlandı. İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının ardından, yaklaşık 10 yıl süren kazı çalışmalarında günışığına çıkartılan tüm eserler, açılan davalara, yapılan eylemlere karşın kumla örtüldü, mahkeme kararı beklenmeye başlandı.

Antik kentin kumla kaplanarak baraj sularının altında bırakılmasına karar veren İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, geçen ağustos ayında aldığı kararın iptali için açtıkları davanın sonuçlanmasının beklendiğini belirten Avukat Arif Ali Cangı şunları söyledi:

“Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’dan davanın sonucunun beklenmesini istemiştik, ancak bu olmadı. Şimdi İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi’nde süren davada bilirkişi oluşturulma safhasındayız. Mahkeme bir hidrolog inşaat mühendisi, bir sanat tarihçisi, bir arkeologtan heyet oluşturacak, keşif yapılacak. Bunu bekliyoruz.”

İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi’nde süren davanın, korumanın şeklini tartışacağını dile getiren Cangı, “Toprakla örtüp suyun altında bırakmanın koruma olup olmadığı, ‘Biz kapatalım 50 yıl sonra çocuklarımız, torunlarımız yeniden kazıp çıkartsın’ mantığının ne kadar doğru olduğu tartışılacak. Eğer İzmir 4'üncü İdare Mahkemesi, kurul kararını iptal ederse, yeniden açılmasını isteyeceğiz” diye konuştu.



İstanbul'da yürüyüş hazırlığı

Allianoi Girişim Grubu Sözcüsü İffet Diler de, tüm olumsuzluklara rağmen umutlarını yitirmediklerini dile getirdi. Diler, “Allianoi orada sessizce bekliyor olabilir, ancak biz beklemiyoruz, çalışmalarımız eski hızıyla sürüyor. Hala umut var, geriye dönebiliriz. Üstü ne kadar kapatılmış olsa da, onlar ‘yok’ deseler de orada Allianoi var. İstanbul’da yürüyüş yapıp konuyu yeniden gündeme getireceğiz, Allianoi ile ilgili bir sergi açacağız. Mücadelemize eskisi gibi devam ediyoruz edeceğiz” dedi.

Baraj kapaklarının deneme amaçlı olarak kapatılmasının bile Allianoi’ye zarar vereceğini ifade eden Diler, yapılmak istenenin Allianoi durumunda olan pek çok yer aleyhine açılmış davaları etkilemek olduğunu öne sürerek, “Allianoi’yi toprak su altına gömmeye çalışanların, yeni çıkarmaya çalıştıkları Tabiatı Koruma Yasası da bu tür hukuksuzluklara hizmet etmek için. Bir ülke eğer özgür yaşamak istiyorsa hukuk temel ilkedir. Ancak hukuk insanları geleceğe taşıyabilir, temellerinin sarsılmaması gerekiyor” diye konuştu.