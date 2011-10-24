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Yaşam

Allianoi aktivistlerine dava açıldı!

Dünyanın en eski ve en iyi korunmuş sağlık merkezi Allianoi’yi sular altına gömülmesini engellemek isteyen...

24 Ekim 2011 03:00

T24 - Dünyanın en eski ve en iyi korunmuş sağlık merkezi Allianoi’yi sular altına gömülmesini engellemek isteyen aktivistlerin davası 25 Ekim'de bergama da gerçekleştirilecek.

Allianoi’nin yok olmasını önlemek için kendini antik kentin içinde çalışan iş makinelerine zincirleyen Doğa Derneği Başkanı Güven Eken ve dernek üyesi beş aktivistin yargılandığı ceza davasının ikinci duruşmasında yeni tanıkların ifadeleri alınacak. 

Zincirli eylemi gerçekleştiren aktivistler Eylül 2010’da kendilerini Allianoi’de iş makinelerine zincirledikleri için izinsiz gösteri ve devlet malına zarar vermek suçundan hapis cezasıyla yargılanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz şunları söyledi;

Allianoi’nin üzeri geçmiş mahkeme kararlarına ve yürümekte olan hukuki sürece karşın üzeri kumla kaplanarak Yortanlı Barajı’nın suları altında yok olmaya mahkum edildi. Şimdi ise Allianoi’yi yok edenler değil onu korumak isteyenler yargılanıyor. Bu davada adaletin nasıl tecelli edeceği Türkiye doğasının ve kültürel mirasının geleceğini yakından ilgilendiriyor. Bu dava emsal olma özelliği ile kamu vicdanında derin yaralar açan hukuki süreç için de kritik önem taşıyor”



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