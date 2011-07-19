-ALLENDE'NİN İNTİHAR ETTİĞİ KESİNLEŞTİ SANTIAGO (A.A) - 19.07.2011 - Şili'de adli tıp uzmanları, eski Devlet Başkanı Salvador Allende'nin intihar ettiğini teyit etti. Eski Sosyalist Başkanın mezarının açılması ve kalıntıların adli tıp uzmanlarınca incelenmesinin ardından Allende'nin kızı Isabel Allende, ''Sonuç, Allende ailesinin sonuçlarıyla aynı: Başkan Allende, olağanüstü bir durumda bulunduğu 11 Eylül 1973'te aşağılanmak ya da başka bir şeye maruz kalmak yerine intihar etmeye karar vermiştir'' dedi. Adli Tıp Kurumu Başkanı Patricio Bustos, ''Odontolojik, adli ve genetik yöntemlerle Başkanın kimliği tespit edildi ve ölümüne bir kurşun yarasıyla neden olduğu belirlendi ve bu da intihar demek oluyor'' ifadesini kullandı. Latin Amerika solunun ikonu Allende'nin mezarı, intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini öğrenmek amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında mayıs ayında açılmıştı. Ammende'nin yakınları, intihar ettiğini düşünüyor. Şili'de 1970'te seçilen ilk Marksist olan Allende, General Augusto Pinochet'nin başında bulunduğu darbe sırasında başkent Santiago'daki Başkanlık Sarayı ordu tarafından bombalanırken bir kurşunla ölmüştü. Allende 65 yaşındaydı. Ölümünden sonra yapılan otopside, çenesinin altına dayadığı tabancanın kurşunuyla öldüğü belirtilmişti.