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Spor

ALLEN IVERSON RÖTAR YAPTI İSTANBUL (A.A)

06 Kasım 2010 11:32

-ALLEN IVERSON RÖTAR YAPTI İSTANBUL (A.A) - 05.11.2010 - İstanbul'a yarın geleceği açıklanan Beşiktaş Cola Turka'nın yeni transferi NBA yıldızı Allen Iverson rötar yaptı. Beşiktaş Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Iverson'un gelişinin 2 gün ertelendiği bildirildi. Açıklamada, ABD'nin New York kentinde, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeyi imzalayan ve yarın siyah-beyazlı taraftarın önüne çıkması planlanan Allen Iverson'ın, dönüş işlemlerini tamamlayamadığı kaydedildi. NBA yıldızının 8 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da olmasının beklendiği ifade edildi. Beşiktaş Kulübü, daha önce yarın sabah İstanbul'da olacağını açıkladığı Iverson için akşam BJK Cola Turka Arena'da, Beşiktaş Cola Turka'nın Bornova Belediyesi ile oynayacağı Beko Basketbol Ligi 4. hafta maçı öncesinde taraftarlarının önünde imza töreni düzenleneceğini açıklanmıştı.

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