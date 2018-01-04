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Spor

Allardyce'tan Cenk açıklaması

"Atacağı goller ile bizde çok başarılı olacak" İSTANBUL, (DHA) Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

04 Ocak 2018 20:51

\"Atacağı goller ile bizde çok başarılı olacak\"

İSTANBUL, (DHA)

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun\'un Liverpool maçının kadrosunda yer alabileceğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, oyuncunun bir süredir antrenman yapmamasının maç kadrosunda olup olmayacağını etkileyeceğini belirterek, \"Cenk, atacağı goller ile bizde çok başarılı olacaktır. Bu transfer, bizim için son derece iyi bir hamle olacak\" dedi.
İngiliz ekibinin ilerleyen saatlerde Cenk Tosun transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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