Öğretmenleri eş durumu, sağlık, öğrenim özrü, il içi, il dışı yer değiştirme mağduriyeti yaşadıkları gerekçesiyle yapılan Milli Eğitim Bakanlığı önündeki eyleme sendika üyesi öğretmenler çocuklarıyla katıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde öğretmenler ellerinde ‘Eş durumu açılımı istiyoruz', ‘Özür grubu tayinler (eş durumu, sağlık, eğitim) yapılsın, ‘Allah'ın emriyle evlendik, il emriyle ayrıldık' yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemde bir konuşma yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'i eleştirdi. Bakan Dinçer'in seslerini duymadığını öne süren Koncuk, "Buraya Sayın Başbakan'ın yüreğini titretmeye geldik. Sayın Başbakan'ın yüreğine sesleniyorum. Sayın Başbakan o kadar çocuğun var, bir tanesinden vazgeçebiliyor musun? Anneniz vefat etti, Allah rahmet eylesin; yüreğinde acısını hissediyorsun. Bizim anne, babalarımız ana baba değil mi sayın başbakan? Burada çocuklarına hasret annelerin gözyaşı akıyor." diye konuştu.

Bakanlık önüne toplanmalarında herhangi bir siyasi ve ideolojik amaç olmadığını vurgulayan Koncuk, "Getirdiğiniz 4+4+4 sistemi dert artı dert artı dert kare sistemi halinde gelmiştir. 30 bin sınıf öğretmeni şu anda norm kadro fazlası. Yani boş oturan, dersliği ve öğrencisi olmayan öğretmen durumunda. Sadece sınıf öğretmenleri değil mağdur olanlar; branşı ne olursa olsun bütün öğretmen arkadaşlar şu anda acı, sıkıntı içerisinde." şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in bütün öğretmenlerin batıya gitmek istediğini söylediğini hatırlatan Koncuk, "Burada doğuya gitmek isteyen birçok arkadaşımız var. Muş'a gitmek isteyen arkadaşlarımız var. Bayburt'a gitmek istiyor, haydi gönder oraya." dedi.

Koncuk'un konuşması sırasında grup, ‘Teşkilat yasası, eziyet yasası', ‘Biz de açılım istiyoruz' şeklinde slogan attı. Altı yıldır eşinden ayrı olduğunu anlatan Hatice Kılıç, "4 yıl Sağlık Bakanlığı'nda çalıştım. Formasyon alarak öğretmen oldum. Eşim özel sektörde çalıştığı ve norm kadro fazlası göründüğüm için tayin olamıyorum. Çocuğum ilkokula başlayacak hala aynı çatı altında buluşamadık." diye konuştu.

Eşinin Şanlıurfa'da sınıf öğretmeni olduğunu, tayin başvurusu bile yapamadığını belirten Sultan Doksöz ise "6 aylık bir çocuğum var. Bebeğimle bir başıma kaldım, ne yapacağım bilemiyorum. Çocuğum babasını sorarsa ne cevap vereceğim, ne söyleyeceğim. Adalet istiyorum. Ben Ankara'dayım, eşim Şanlıurfa'da. Sınıf öğretmeni olduğu için tayini olmadı." diye konuştu. Açıklamaların ardından sendika üyesi öğretmenlere simit ve ayran dağıtıldı.