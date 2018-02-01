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'Allah'ın emri ile kızını istemeye geldik' çikolatası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, bir şekercilik firması kız isteme adeti için ilginç bir çikolata tasarımına imza attı

01 Şubat 2018 19:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, bir şekercilik firması kız isteme adeti için ilginç bir çikolata tasarımına imza attı. Kız istemeye giden erkek tarafı ve müstakbel damatlar, 850 ila 1 kilo arasında değişen kutudaki \'Allah’ın emri ile kızınızı istemeye geldik\' yazılı çikolatalar ile kapıları çalıyor. Kız isteme çikolataları, kutunun büyüklüğü ve gramajına göre 110-250 TL arasında değişiyor.
Evlilik müessesinin ilk adımı olan kız isteme adeti için Kayseri\'de bir firma geliştirdiği kız istemeye özel çikolatalar ile dikkat çekiyor. İşletmeci Hamdi Çarşıbaşı, \"72 yıldır şekercilik üzerine hizmet sunan firmamızın oluşturduğu AR-GE birimi, evlilik hazırlığında olan erkeklerin kız istemeleri adetinde farklı ve görsel zenginlik açısından bir çikolata hazırladı. Gerek görüntüsü, gerekse kakao ve kakao yağı çok özel kıvamda olarak hazırlanan bu şekerin üzerinde beyaz çikolata ile \'Allah’ın emri ile kızınızı istemeye geldik\' yazıyor. Yeni yıl itibari ile satışa çıkan bu çikolatalarımız vatandaşlar tarafından rağbet gördü. Çikolatalarımızın satış fiyatı, şekerliğin boyutu ve süslemesine göre değişmekte olup 110-250 TL arasında satılıyor\" dedi.

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