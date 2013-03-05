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Yaşam

'Allah'a inanmayanlar da Müslüman sayılır'

Genç bir din adamının İslam dinine getirdiği sıra dışı yorumlar Almanya’daki Müslüman toplumun tepkisine yol açtı. Muhanad Hurşit, Allah’a inanmayanların da Müslüman sayılacağı teziyle dikkatleri üzerine çekti

05 Mart 2013 16:49

Almanya'nın Münster Üniversitesi'nde İslam İlahiyat Merkezi başkanlığını yapan Muhanad Hurşit “Allah'a inanmayan ahlak sahibi insanların da Cennet'e gidecekleri” şeklindeki sözlerinden dolayı eleştirildi.

Müslüman toplulukların tepkisini çektiği iddialarına  “İslam Rahmettir” adlı kitabına yer veren Filistin asıllı Avusturalyalı ilahiyatçı Hurşit ; "bu eleştiriler, başkasını eleştirmek ya da ona akıl vermek isteyenin bunu basın aracılığıyla değil, karşılıklı konuşarak yapması şeklindeki İslam değerlerine uymuyor" diyerek eleştirilere cevap veriyor.

ntvmsnbc.com' un haberine göre; Muhanad Hurşit'in İslam dinine getirdiği yorumu, Allah'ın rahmet ve merhametine sığınıp bu değerlerin yaşanması, şeklinde özetlemek mümkün. Avusturyalı ilahiyatçı bu şartı yerine getirenin, Allah'a inanmasa bile Müslüman sayılacağını çünkü Allah katında mümin ile inanmayan ayrımı olmadığını öne sürüyor.

Hamburg'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİB'in Kuzey Almanya Teşkilatı Başkanı Zekeriya Altuğ, İslam'ı rahmete indirgemenin bu dinin özelliklerini tam yansıtmadığını söylüyor. Altuğ, ilahiyatçı Hurşit'in fikilerini tamamen de yanlış bulmuyor. Aksine İslam'ın farklı görüşlere izin veren, çoğulcu bir din olduğunu ve Hurşit'in bazı görüşlerine kendisinin de katılabileceğini söylüyor.

Muhanad Hurşit de, Almanya Müslümanlarının bu tartışmadan kazançlı çıkacağını ve ‘İslam Rahmeti' adlı kitabına gelen olumlu tepkilerin kendisini umutlandırdığını belirtiyor: "Yeni olan her şey önce rahatsızlık ve güvensizlik yaratır. Ama cemaatlerin eleştirilerini iyi niyetle yaptıklarına dair işaretler alıyorum. Hepimiz hatalarımızdan ders alabilmeliyiz."

 

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