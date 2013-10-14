'Allah sözcüğünü sadece Müslümanlar kullanabilir'

Malezya'da bir temyiz mahkemesi, daha önce 2009 yılında alt bir mahkemenin aldığı kararı bozarak, gayrimüslimlerin Allah sözcüğünü kullanamayacağına hükmetti.

Mahkeme, gayrimüslimlerin Allah sözcüğünü kullanmasının ''toplumsa karmaşaya yol açacağını'' açıkladı.

Malezya'da yaşayan Hristiyanlar ise dini ibadetlerini on yıllardır Allah sözcüğünü kullanarak yaptıklarını ve yasağın temel hak ve özgürlüklerinin çiğnenmesi anlamına geldiğini savunuyor.

İlk 2009 yılında mahkemeye yansıyan tartışma ardından toplumsa gerginlik yükselmiş, kilise ve camilere saldırılar meydana gelmişti.

Tartışma, hükümetin Malezya'da çıkan Katolik gazetesi The Herald'ın Malay dilindeki baskısında Hristiyanların tanrısından Allah sözcüğüyle bahsedilemeyeceğini açıklamasıyla alevlenmişti.

Bunun üzerine hükümete dava açan gazete, Aralık 2009 tarihinde mahkemeden lehinde bir kararla ayrıldı.

Malezya hükümeti ise konuyu temyiz mahkemesine götürmeye karar verdi.

Temyiz mahkemesinin başyargıcı Muhammed Apandi Ali, ''Allah sözcüğünü kullanmanın Hristiyanlık inancının temel unsurlarından biri olmadığını'' açıkladı.

Gazetenin genel yayın yönetmeni Rahip Lawrence Andrew, karardan üzüntü duyduklarını söyleyerek kendilerinin de temyize gideceklerini söylüyor.

The Herald'ı savunan çevreler, Malay diline çevrilen İncil'de Tanrı'ya Allah diye hitap edilmesinin Malezya'nın federal bir devlet olarak kurulduğu 1963 yılının öncelerine gittiğini vurguluyor.

Fakat bazı Müslüman gruplar, Hristiyanların Allah sözcüğünü kullanarak Müslümanları kendi dinlerine geçirmeye çalışabileceğinden endişe duyduklarını belirtiyorlar.

Temyiz mahkemesi kararını açıklayınca salonun dışında toplanan 100'ü aşkın Müslüman gösterici sevinç içinde tezahürat yaptı.

Allah sözcüğünün kullanımı konusundaki anlaşmazlık şu ana değin Malezya'da onlarca kilisenin ve bazı mescitlerin saldırıya uğramasına ve yakılmasına neden oldu.



BBCTürkçe