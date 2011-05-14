'Allah korusun, yanına iki de kadın resmi koyarlar, rezil ederler'

T24 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’yla ilgili mail için konuşan Başbakan Erdoğan, “Herkesle ilgili böyle bir oyun yapılabilir, mail atılabilir. İstihbarat birimleri şu anda araştırıyor. Gerçek ortaya çıkınca açıklayacağız. İnternet dünyası namuslu insanları montajlarla perişan edebilir. Allah korusun, ‘facebook’ta adınıza hesap açarlar, yanına iki de kadın resmi koyarlar. Rezil ederler” dedi.



Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Fethullah Gülen hakkındaki sözlerine, “Bahçeli’nin, Gülen Hocaefendi ile ilgili sözlerini ihanet derecesinde, kınıyorum” dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de “Yüzü kızarmadan çok kolay yalan söyleyebiliyor. Deniz Baykal mı, o mu kıyasına girmem. Ama CHP’de kendisi bir umut olarak partinin başına geçmişti. Gün geçtikçe umut olmaktan çıktığı görülüyor” yorumunu yaptı. Balıkesir ve Yalova mitinginde, üç gazeteciyi misafir eden Başbakan, İstanbul’a dönerken OBA helikopterinde soruları şöyle yanıtladı:



- Rakip olarak Baykal mı ve Kılıçdaroğlu mu zorluyor?



CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu bir umut olarak partinin başına geçmişti. Gün geçtikçe umut olmaktan çıktığı görülüyor. Yalanları fazla. Yüzü hiç kızarmıyor. İftira atıyor. Sürekli bizimle ilgili yolsuzluklardan söz ediyor. Bir tanesinin belgesi yok. Ortada bir tane belge yok. Sadece atıyor. Ya tutarsa diye.





'Bahçeli ile mi uğraşacak?'



- Bahçeli, Fethullah Gülen’le ilgili çok ağır çıkışlarda bulunuyor, ne diyorsunuz?



MHP’nin bir defa Hocaefendi’ye saldırısı gerçekten bana göre ihanet derecesindedir. Çok çirkin bir şey. Hocaefendi işi gücü bırakmış da Bahçeli ile mi uğraşacak? Bir defa onun bulunduğu makam, meşgalesi böyle bir şeye müsaade etmez. Çok çirkin, çok ayıp. Ben bunu ihanet derecesinde kınıyorum. Burada Bahçeli’nin kendisini çek etmesi, kendiyle uğraşması lazım. Ben inanıyorum ki aklıselim sahibi ülkücü kardeşlerim de bunun bu yaptıklarından ciddi manada rahatsızlar. Böyle bir yaklaşım olmaz. İhanet derecesinde.





- MHP barajı aşabilir mi?



O sorunum değil. 12 Haziran akşamı göreceğiz. Anketlerde barajın hemen üstünde de görünüyor, baraj altında da. Biz kendimize bakıyoruz.





'Demirel, Özal’a neler dedi'



- Meydanlarda siyaset gerginleşiyor ne diyorsunuz?



Ben pek öyle düşünmüyorum. İşin doğası bu. Siyasetin genlerinde de bu var. Ben hiçbir zaman yumuşak yapıldığını görmedim. Süleyman Demirel yakın arkadaşı Turgut Özal’a neler yaptı, neler söyledi. Çankaya’dan indireceğim dedi.

- Devlet Bakanı Yazıcı’nın yeğeni için ÖSYM Başkanına mail gönderdiği iddiaları da vardı?

Herkesle ilgili böyle bir oyun yapılabilir, mail atılabilir. İstihbarat birimleri şu anda araştırıyor. Gerçek ortaya çıkınca açıklayacağız. İnternet dünyası namuslu insanları montajlarla perişan edebilir. Allah korusun, ‘facebook’ta adınıza hesap açarlar, yanına iki de kadın resmi koyarlar. Rezil ederler. Bu konular çok pis işleri de beraberinde getiriyor. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın görüntüleri internete düştüğünde de Ulaştırma Bakanı’na talimat verdim. Aynı hassasiyetle, TİB de MHP’lilerle ilgili görüntülere anında müdahale etti.





'Kara tahtalar kalkacak'



Mitinglerde dile getirdiği “e-kitap projesi” hakkında bilgi veren ve örnek cihazı gösteren Erdoğan, “Eğitimde devrim yapacağız, kara tahtalar kalkacak, elektronik kitap uygulamasına geçeceğiz. Bu proje şu an sadece ABD ve Japonya’da uygulanıyor” dedi. Başbakan, genel olarak bugüne dek mitinglerdeki havadan da çok memnun olduğunu ve bunun tüm yorgunluğunu aldığını söyledi.





Sarı baretli miting



Erdoğan, Manisa mitingi öncesi 30 tesisin açılış kurdelesini Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Devlet Bakanı Aliye Kavaf ile kesti. Cuma namazını her yıl mesir saçılan Sultan Camisi’nde kıldı. Erdoğan’a, cami çıkışında gül yaprakları döküldü ve vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Partisince düzenlenen mitinge katılmak üzere Cumhuriyet Meydanı’na geçen Erdoğan, yolda otobüsten çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki mitinge Soma Kömür İşletmeleri çalışanları da sarı baretleriyle katıldı. Erdoğan da madenci bareti takarak, vatandaşları selamladı.