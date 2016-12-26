'Allah de Ötesini Bırak' kitabının yazarına 250 bin lira tazminat

'Allah De Ötesini Bırak’ kitabının yazarı Uğur Koşar ve eşi Gülsen Koşar’ın karşılıklı açtıkları boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme, Gülsen Koşar’ın iddialarını somut delillerle sabit görerek Uğur Koşar’ın, eşine 200 bin TL maddi, 50 bin TL ise manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Hürriyet'ten Arda Akın'ın haberine göre Büyükçekmece 1. Aile Mahkemesi’nde geçtiğimiz hafta görülen davanın karar duruşmasında Gülsen Koşar’ın avukatı Hasibe Nayır, yazar Koşar’ın aile birliğine sadık kalmayarak eşini sevgilisi Ö.G ile Umre'de aldattığını söyledi.

Gülsen Koşar’ın iddialarını somut delillerle sabit görerek Uğur Koşar’ın, eşine 200 bin TL maddi, 50 bin TL ise manevi tazminat ödemesine karar veren mahkeme,17 yaşındaki çocukları M.K.’nin velayetini anne Gülsen Koşar’a verdi. Mahkeme ayrıca yazarın oğlu için her ay 700 TL nafaka ödemesine hükmetti.

Yazar Koşar’ın eşiyle ilgili açtığı dava ise reddedildi.