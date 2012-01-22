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Dünya

'Allah büyüktür' sloganıyla infaz

Taliban'ın Pakistan'daki kolu geçtiğimiz yıl 23 Aralık'ta kaçırdığı Pakistan askerlerini infaz ettiği...

22 Ocak 2012 02:00

T24 - Taliban'ın Pakistan'daki kolu geçtiğimiz yıl 23 Aralık'ta kaçırdığı Pakistan askerlerini infaz ettiği görüntüleri yayınladı.

Fotoğraflar için tıklayınız...



Görüntülerde gözleri bağlı ve birbirine kelepçelenmiş askerler, "Allah büyüktür" sloganları eşlinde kalaşnikof silahıyla kurşuna dizilirken görülüyor.

Taliban'ın Pakistan'da faaliyet gösteren kolu, geçtiğimiz yıl 23 Aralık'ta kaçırdığı 15 Pakistanlı askeri kurşuna dizdiğini 5 Ocak tarihinde açıklamıştı.

Açıklamada infaz görüntülerinin yakında yayınlanacağı belirtilmişti. Taliban dediğini dün yaptı ve korkunç görüntüleri internet aracılığıyla yayınladı.

Aşiret bölgesindeki karargahlarına operasyonlar düzenleyen Pakistan ordusunu uyaran Taliban, çağrıda bulunarak operasyonların durmaması halinde bu tür eylemlerine devam edeceği tehdidinde bulundu.

Pakistanlı 15 asker AK-47 kalaşnikofla infaz edilmeden önce konuşma yapan bir Taliban militanı, "Hyber bölgesinde 12 arkadaşımız kuşatıldıktan sonra amansız biçimde şehit edildi" dedi. 


'Pakistan hükümetini uyarmıştık' 

"Kadınlarımız hedef alındı" diyen Taliban militanı sözlerini şöyle sürdürüyor: "Arkadaşlarımızın intikamını almak için bu askerleri öldüreceğiz. Pakistan hükümetine, arkadaşlarımızı öldürmeye son vermemeleri halinde, hepsinin sonunun bu askerler gibi olacağı uyarısında bulunuyoruz."


Askerler sessizce infazı bekliyor

İnfaz edilmeden önce Pakistanlı bir asker, Taliban militanları tarafından nasıl ele geçirildiklerini anlatıyor. Görüntülerde daha sonra sıra Pakistanlı askerlerin kurşuna dizilmesine geliyor. Askerler sessizce bir noktada dururken, Taliban militanlarının sesi duyuluyor: "Sizin intikamınızı almak için varolan tüm gücümüzü kullanacağız."

Sonra militanlardan biri tüfeğiyle birkaç askeri ensesinden vururken, militanlar hep bir ağızdan "Allah büyüktür" sloganları atıyor.


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