'Allah bize, biz size' mesajı atıp kaçtı

İnternetten ucuza satış yapan bir alışveriş sitesi son iki aydır siparişleri teslim etmedi ve merkezini kapattı. Firma müşterilerine “Gemi yolda kaldı”, “TIR devrildi”, “Malları su bastı”, “Allah bize, biz size” mesajları atıyor.



İnternet üzerinde parfümden klimaya, cep telefonundan bilgisayara, deodoranttan saate kadar binlerce farklı ürünü piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satmayı vaat eden pazarland.com adlı alışveriş sitesi, iki aydan bu yana topladığı siparişleri teslim etmediği gibi kredi kartlarından tahsil ettiği bedelleri de iade etme yoluna gitmiyor.

Oluşturduğu sanal mağaza üzerinden hâlâ sipariş almaya devam eden site, piyasa değeri 2 bin TL olan cep telefonlarını 1499 TL’ye, 250 TL’lik parfümleri 180 TL’ye, 1500 TL’lik televizyonları da 899 TL’ye pazarlıyordu.

Hürriyet'in haberine göre, uzun süredir internet üzerinden kişisel bakım ürünleri, elektronik eşyalar, saat, gözlük ve aksesuarlar pazarlayan pazarland.com adlı sanal mağaza son iki aydır teslim etmediği gibi Anadolu Yakası’ndaki merkezini de kapattı.

Site üzerinde değişiklik yaparak, içeriğini kişisel bakım ürünlerine dönüştürdü. Ürün teslim süresini en fazla 10 gün olarak duyuran site, aradan aylar geçmesine rağmen ürününü teslim etmediği gibi, para iade taleplerini de yanıtsız bırakıyor.



Gemi yolda kaldı mesajı



Ürün teslimi ve para iadesi yapmadığı müşterilerine “Gemi yolda kaldı”, “TIR devrildi”, “Malları su bastı”, “Allah bize, biz size” mesajları atıyor. Firmanın mağdur ettiği müşterilerden Selin Tüysüz, cazip fiyat vaadinden yararlanarak, 2 adet iPhone 4S cep telefonu siparişi verdiğini söylüyor. 2 telefon için kredi kartından 3 bin lira ödemede bulunan Tüysüz, “Bu site 18 Nisan’da bir kampanya başlattı, belli markalara ait bir çok üründe indirim yaptı ve siparişleri topladı. Aynı kampanya yoğun ilgi nedeniyle belli aralıklarla 4 kez tekrarlandı. Son gün 30 Nisan’dı. 200’den fazla kişi bu kampanyadan yararlandı. O günden bu yana verilen siparişlerin hiç biri gönderilmedi. Para iadesi de yapılmadı” dedi.



Mağdurların facebook grubu



Mağduriyetlerin peş peşe ortaya çıkması üzerine, şikayetler bir anda sosyal medyada hızlı yayıldı. Mağdurlar, anında Facebook’ta “pazarland donanımhaber” adlı bir gurup oluşturdu. Buna rağmen, kredi kartı ve havale yoluyla yapılan ödemeler, sonuçsuz kaldı. İlk önce ürün teslim süresi, 10 iş gününden 20’ye çıktı, ardından oyalama taktikleri devreye girdi. Telefonlara ilk başlarda yanıt verildi. Sonra, o da kesildi. İstanbul’daki ana tedarikçi firmayla temasa geçen mağdurlar, firmadan herhangi bir sipariş almadıklarını öğrendi.