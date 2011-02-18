'Allah belasını versin' deyip yazarlığı bıraktı

T24

Kanser tüm organlarımıza yayılmış

Harbiye marşı içimi kanattı



"Allah belasını versin"

Vural Savaş, "Yazarak hiçbir şeyin düzelmediğini anladım" dedi ve "Ben de bu satırları bitirdiğim an kalemimi kıracağım, iç düşmanlanmızın ve onlan destekleyen emperyalist güçlerin "Allah belasını versin" sözleriyle de Sözcü gazetesine veda etti.İşte Savaş'ın Sözcü'de yayımlanan (18 Şubat 2011) son yazısı:Son yirmi yılda önemli mevkilere gelen tüm siyasiler, başta Hilmi Özkök olmak üzere Genelkurmay Başkanlarımız; Anayasa Mahkememizden kürsü hakim ve savcılarımıza kadar tüm hukukçularımız bilinçsizlikleri ve dik duruş sergileyememeleri yüzünden Cumhuriyetimiz korunamaz hale gelmiştir.Bu yüzden pervasızca son vuruşlar yapılıyor.Kanser, tüm organlarımıza yayılmış...Artık ameliyat ve kemoterapiyle bile Türkiye Cumhuriyeti'nin eski sağlıklı günlerine dönmesine olanak yok artık.Düzmece belgelerle, Balyoz Davası'nın son duruşmasında 311 general 163 askerimizin tutuklanması ve karardan sonra sanıkların Harbiye Marşı'nı söylemeleri içimi kanattı...Olan bitenler karşısında ruh sağlığımın giderek tehlikeye girdiğini görüyorum.Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in bu durum karşısında derhal istifa etmesi gerekirdi... İstifayı bile beceremeyen insanlar; Türk Ordusunun onurunu, Atatürk'ün hepimize emanet ettiği Cumhuriyetimizi ve ülke bütünlüğümüzü koruyamazlar.Sözün bittiği yer olan Silivri Cezaevi'nde avukatlar cübbelerini çıkartacaklarmış; ben de şu satırları bitirdiğim an kalemimi kıracağım ve Sözcü'deki yazılarıma devam etmeyeceğim.Çünkü yazarak hiçbir şeyin düzelmediğini ve düzelmeyeceğini anladım.(...) İç düşmanlanmızın ve onlan destekleyen emperyalist güçlerin "Allah belasını versin";"Allah Türk Milletini Korusun!"Son dileğim budur.