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Politika

'Allah aşkına Batman'a niye geliyorsun?'

Batman Demokrasi Platformu tarafından kentteki billboardlara ilginç afişler asıldı. Afişlerde, Erdoğan'a çeşitli sorular yönetiliyor.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Batman'da yapacağı miting öncesi Batman Demokrasi Platformu tarafından kentteki billboardlara ilginç afişler asıldı. Afişlerde, Erdoğan'a çeşitli sorular yönetildi.


Erdoğan'ın yarın Batman'da düzenleyeceği miting öncesi 46 sivil toplum örgütünü bünyesinde barındıran Batman Demokrasi Platformu tarafından billboardlara çeşitli afişler asıldı.

Turgut Özal Bulvarı üzeri ve Başbakan Erdoğan'ın miting yapacağı yerde billboardlarda asılan afişlerin başlığında, 'Sayın Recep Tayip Erdoğan' başlığı ile şu sorular yer alıyor:


- Batman toplu mezarlardan geçilmiyor, gerçeklerle yüzleşmeye mi geliyorsun?

- Senin güvenlik güçlerinin katlettiği gençlerin ailesine başsağlılığına mı geliyorsun?

- Perişan ettiğin esnafa geçmiş olsun demeye mi geliyorsun?

- Milli birlik projesiyle yüzyılın çilesini yaşatan Kürt halkına durmak yok eziyete devam demeye mi geliyorsun?

- YGS skandalıyla psikolojileri bozulan gençlerimize LYS sınavının şifresini vermeye mi geliyorsun?

- Pamuk, buğday ve tütün üretilemiyor, çitçinin tarlasına bakmaya mı geliyorsun?

- Üreticilerde keçi, koyun kalmadı angus dağıtmaya mı geliyorsun?

- Yüzde 60 oyla seçilen belediye başkanının tutuklanması yetmedi, geride kalanları tutuklamaya mı geliyorsun?

- Milletvekillerine, kadınlara, çocuklara, demokratik çadırlara gaz bombası, tazyikli su, copla saldırarak, 1. çadır önü savaşın yürütücüleri olan Vali ve Emniyet güçlerini tebrik etmeye mi geliyorsun?

- Yine tek devlet, tek millet, tek dil, demeye mi geliyorsun? Kürt var ama Kürt sorunu yok demeye mi geliyorsun? Allah aşkına Batman'a niye geliyorsun.



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