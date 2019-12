All-Star'ın ardından...

All-Star haftasonunun ardından yaklaşık iki hafta geçti ve normal sezonda tekrar yol almaya başladık.



ARA GÖZBEK / Tempo24



Her takım yarım düzine maç oynadı ve konferanslardaki sıralamalar çok fazla değişmese de takımların havaları bir hayli değişti. Tabi rotaları da...



Haftalardır Lakers, Cavs ve Celtics'in durumlarından bahsediyorduk. Bu hafta ise son zamanalrda sessiz ve derinden giden birkaç takımdan bahsedeceğiz. Bu arada takas döneminin kapanmasının ardından gün yüzüne ilginç gelişmeler ve inciler çıktı. Aslında herkes takas döneminde çok enteresan takaslara imza atılacağı düşündü (ne yalan söyleyim. ben de)



Ama her sene olduğu gibi bir çoğu dedikodusuyla kaldı, bir çoğu da asılsız çıktı. Ama bunlardan da bahsetmeden olmaz tabi. Öncelikle en bomba etkisi yaratacak haberle başlayalım. Bu arada unutmadan, bu pazar o çok beklenen ve sizlerden gelen istek üzerine hazırlanmış Shaq-Kobe hikayesini büyük bir keyifle ve kahkahayla okuyabilirsiniz.



“Shaq, Miami'nin kapısından dönmüş.”



Bundan tam bir sene önce iki oyuncu karşılığında Shaquille O'Neal'ın Miami'den alıp kadrosuna katan Phoenix Suns, onu bu yıl ki takas döneminde bu sefer daha da zararına tekrar Miami'ye göndermek istedi. Aslında bu sene oldukça iyi performans gösteren Shaquille O'Neal'ı Suns'ın göndermek istemesinin nedeni daha çok parasal nedenler.



Sonuçta Shaq bu sene 40 milyon dolar kazanıyor. Ve bu ağır kontratı Suns'ın şu günlerde ödeyecek hali yok. Peki bu sene kontratı 40 milyon doalra vuracak bir oyuncuyu neden geçen sene takımın kimyasının bozmayı göze de alarak kadrona kattın? Bu sorunun cevabını Suns'ın genel menajeri Steve Kerr'ün kendisi de bilmiyor. Aslında Phoeinx yönetimi takımının şampiyon olmasını istiyorsa Steve Kerr'ü en yakın rakibine takasla göndermesi yeterlidir. Çünkü orada da düzen ve başarı ışığı bırakmayacağı kesin.



NBA ile yakından veya uzaktan ilgilenmeyen birine bile Steve Kerr'ün Suns kariyerini anlatsak söyleyeceği şeyler eminim ki bundan daha pesimist olacak. Steve kerr göreve geldi. Müthiş oynayan bir takımı, hatta ligin en iyi basketbol oynayan takımını basketbol oynayamaz hale getirdi. Takımın önemli oyuncularını takasla amaçsız bir şekilde gönderdi. Ardından takımı sıfırdan yaratmış bir koçu, Mike D'Antoni'yi takımdan kaçırdı. En son olarak bu sezon ortasında koç Terry Porter'u görevinden alan ve Boris Diaw'u da Bobcats'e kaptıran Kerr'ün bu sene sonunda görevine son verileceği kesin gözüyle bakılıyor. Zaten en son olarak Shaq'i de takas etmeye çalışması onun ne yaptığını bilmediğinin bir göstergesidir. Şöyle bitirelim..Kerr görevde olduğu sürece Phoenix'in normalde ışıldayan güneşi asla doğmayacak.



Teksas'ın sessiz roketi



Son yılların belki en çok varsayımlar üzerine yaşayan ve oynayan takımı. 2004'te Tracy McGrady'i takıma katan Houston, Yao Mingi ile müthiş bir ikili olacağı tahmin ediliyordu. Tabi bir varsayımdı... ama 4-5 senedir hiç birlikte oynayamadılar diyebiliriz. Bir sezon Yao sakattı. Zaten kalan zamanlarda da T-Mac sakat geçiriyordu. Yani iki yıldız da nöbetleşerek sakatlanıyordu. Buj sezon tam beraber oynayacaklar dedik. Yine T-MNac sakatlandı. Aslında bu sezon kadro olarak güçlene Houston, T-Mac'in sakatlığına rağmen Batı'da 4üncü sırada. Zaten bu yüzden bu hafta onlardan bahsetme gereği duyduk. Zaten bu sezon gördük ki T-Mac oynadığında Houston gerçekten Teksas'ın yeni şerifi. Ama şu anda Spurs Batı ikincisi olunca pek Houston pek de şerif sayılmaz. Ama Houston'ın roketi bir şekilde yol alıyor bu sene...nasıl mı? Sessiz ve derinden.



Haftanın incisi kısmeti bugüneymiş



Her hafta NBA panoromamızda en çok keyifle hazırladığım bölüm tartışmasız 'Haftanın Panoroması'dır. Ama istihbarat gücüm Salı gününe değil ancak bugüne yetişebildi. Daha doğrusu inciler son iki günde patladı medyada bende bir daha ki Salıyı beklemek yerine bir an önce paylamak istedim. İşte size bugüne kısmet olan haftanın incileri.



“Rezil basketbol oynuyorum. Oyunumun nerede olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Amacım bu takımın kazanmasına yardımcı olmak. Özellikle top kayıplarımın sayısını azaltmam gerekiyor. Benim bir an önce kendimi toparlamam gerekiyor.” New Jersey Nets'in süper yıldızı Vince Carter, son zamanlarda kötü oynamasının ardından gelen eleştirilere verdiği yanıt.



“Ben koşuyorum, sıçrıyorum ve smaç yapabiliyorum. Kendimi her şekilde iyi hissediyorum. Acı ve hiçbir şey şişlik hissetmiyorum. Ben hızımı dengelemeye çalışıyorum. Çalışmalarımı sürdürüyorum ve geri dönmek için acele etmiyorum.” Geçen yaz döneminde 6 yıllığına 111 milyon dolara imza atan Washington Wizards'ın yıldızı Gilbert Arenas, çok konuşulan sakatlığı hakkında söyledikleri.



“Gilbert hem şut hem de koşu ağırlıklı çalıştı. Onun tam hazır olarak hazır duruma gelebilmesi için zamana ihtiyacı var. Ancak onun şu andaki durumu bile bizi mutlu ediyor.” Washington Wizards'ın koçu Ed Tapscott'ın Arenas'ın sakatlığı üzerine yaptığı açıklama. Son derece pozitif konuşan Tapscott, umarım Arenas'ın son 2 yıldır oynamadığının farkındadır.

“Kesinlikle baş antrenörlük benim için iyi olacaktır. Şayet bu gerçekleşirse mutlu olacağım. Sezon sonunda hepbirlikte ne olacağını göreceğiz.” Şu anda Orlando Magic'te yardımcı antrenörlük yapan NBA'in efsane uzunlarından Patrick Ewing bir takımın koçu olma gibi bir hayali var.



“Ben kariyerimde yeni bir başlangıç yapmak için heyecanlıyım.” New York Knicks'ten adeta kovulan ve resmi olarak ipleri bir türlü koparılamayan Stehon Marbury'nin durumu yılan hikayesine dönmüştü. Son yıllarda gerçek anlamda basketbol oynamayan Marbury sürekli basketbolun dışındaki yaptıklarıyla konuşuluyordu. Gittiği ger takımda 'İstenmeyen Adam' olmayı başaran Marbury Hiçbir takımda istikrarlı kalamadı ve oynayamadı. Şimdi son şampiyon Boston Celtics ile anlaşmak üzere olduğu konuşuluyor. “Umarım olmaz.” diyen Boston seyircisine kötü haber. Bu demeci de bu gelişmenin üzerine söylemiş.