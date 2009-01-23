All-Star'da ilk beşler açıklandı

DOĞU G Dwayne Wade, MIA G Allen Iverson, DET F Dwight Howard, ORL F LeBron James, CLE C Kevin Garnett, BOS

BATI G Chris Paul, NO G Kobe Bryant, LAL F Tim Duncan, SA F Amare Stoudemire, PHO C Yao Ming, HOU

Basketbolseverlerin merakla beklediği All-Star oylamasının sonuçları belli oldu.Milli basketbolcularımız Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur ilk beşlerde yer almazken, Orlando Magic'in yıldızı Dwight Howard 3 milyonun üzerinde oy alan ilk oyuncu olarak bir ilki gerçekleştirdi.Doğu Konferansı'nda Dwight Howard(3,150,181)'ın ardından en fazla oy olan oyuncu, 2 milyon 940 bin 823 oyla Cleveland Cavaliers'ın yıldızı LeBron James olurken, bu isimleri Miami Heat'ten Dwyane Wade(2.741.413), Boston Celtics'ten Kevin Garnett(2.066.833), Detroit Pistons'tan Allen Iverson(1.804.649) takip etti.Batı Konferansı'nda ise en fazla oyu 2 milyon 805 bin 397 oyla Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant aldı.New Orleans Hornets'ın yıldız oyun kurucusu Chris Paul(2.134.798) Kobe Bryant'ın ardından en fazla oy alan ikinci isim olurken, San Antonio Spurs'ün tecrübeli ismi Tim Duncan(2.578.168) oyla, Phoenix Suns'ın skorer oyuncusu Amare Stoudemire ise 1 milyon 460 bin 429 oyla All-Star hafta sonunda yer alma hakkını kazandı.