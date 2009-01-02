All-Star oylaması başladı

Beko Basketbol Ligi'nin en iyi yerli ve yabancı isimlerini biraraya getirecek olan All-Star 2009 oylaması başladı.





Beko Basketbol Ligi'nin en iyi yerli ve yabancı oyuncularını karşı karşıya getirecek olan All-Star 2009 oylaması start aldı.



Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak tarihinde İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili basketbolseverler, oylarını Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü'nün resmi internet sitesi ''www.tbl.org.tr'' adresinden kullanabilecek.



Organizasyonda karmaların antrenörler, basın ve basketbolseverler tarafından belirleneceği açıklanırken, oylamanın 15 Ocak tarihinde sona ereceği ifade edildi.

