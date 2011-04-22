Alkolü ve tekbirli kilise baskını!

T24 - Adana'da 2 kişi, kendilerine misyonerlik yaptırmak istedikleri iddiasıyla, bıçaklarla Bebekli Kilise'yi bastı. Tekbir sesleriyle heykelleri kırarak kiliseyi tahrip eden zanlılar polis tarafından yakalandı.



Olay, saat 20.00 sıralarında Tepebağ Mahallesi'nde bulunan Bebekli Kilise olarak bilinen Aziz Paulus Katolik Kilisesi'nde meydana geldi. Kilisede, akşam saatlerinde önümüzdeki pazar günü yapılacak Paskalya Ayin'i öncesi hazırlık ayini yapıldı. 3 Haziran 2010 tarihinde ölüdürülen Anadolu Katolik Kilisesi Episkoposu Luigi Padovese yerine vekalet eden, Rahip Farancis Dondü tarafından yönetilen ayinin bitmesinden sonra cemaat kiliseden ayrıldı. 26 yaşındaki Serhat E. ile 26 yaşındaki İbrahim K., zile basıp diyafondan çağırdıkları görevliye demir kapıyı açtırdı. Kapının açılmasının ardından 2 arkadaş, yanlarında getirdikleri 1 sustalı bıçak ile zırh tabir edilen 1 büyük bıçağı çekerek, ayin salonuna girdi. Ellerindeki bıçakları vaiz kürsüsüne bırakan iki arkadaş, 'Biz Müslümanız', 'Burası Türkiye' ve 'Allahu Ekber' diye bağırarak, salonda bulunan Hz. İsa ve Meryem Ana heykelleri ile salonda bulunan eşyaları tahrip etmeye başladı. Bu sırada kilisede bulunan 2 görevli, kapıyı zanlıların üzerine kapatarak polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine 30 metre mesafede bulunan polis merkezinden gelen polisler, 2 saldırganı güçlükle etkisiz hale getirdi. Polis merkezine götürülen saldırganlar, ilk ifadelerinde işsiz olduklarını söyleyerek, "Yolda yürürken bir adam bizimle tanıştı. İşsiz olduğumuzu ona söyleyince, bizi iş vaadiyle kiliseye çağırdı. Bizden, aylık 500 lira karşılığında İncil dağıtmamızı istediler. Yapmayacağımızı söyleyince tartıştık. Sonra bıçak alıp geri geldik" dediler. İki zanlının da "Kasten adam yaralama" suçlarından sasıka kayıtları olduğu öğrenilirken, yapılan kontrolde Serhat E.'nin 1,80, İbrahim K.'nın ise 0,29 promil alkollü oldukları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.