Alkolmetreyi üflemeyi reddedenler, 100 promil alkollü sayılacak

Hülya Karabağlı / ANKARA

Ünlü sunucu Ece Erken gibi alkolmetreyi üflemeyi reddedenler kolayca sıyıramayacak. Yeni düzenlemeye göre, üflemeyi reddedenler 100 promil alkollü sayılacak. Üflemeyi reddedenlerin ehliyetine de el konuluyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Alt komisyonda, görüşülen AKP’nin alkol düzenlemesi teklifinde son dakika değişiklikleri yapıldı. Yeniden düzenlenen maddeye göre, alkolmetreyi üflemeyi reddedenler 100 promil üzerinde alkollü sayılacak. Daha önce Ece Erken, hem alkolmetreyi üflemeyi hem de kanını vermeyi reddetmiş. Kendisine ceza verilememişti. Teklif bu haliyle komisyondan ve genel kuruldan geçtiği takdirde bu kadar kolay sıyırma söz konusu olmayacak. Düzenlemeye göre, üflemeyi reddedenlerin önce ehliyetine el konulacak ve 100 promil üzerinde alkollü sayılacak.

Yeni düzenlemede, 100 promil ve üstü alkollü araç kullanana mevcut para cezalarının yanısıra iki yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Paraya dönüştürülen cezaya göre, her gün için 20 lira ödenecek. Ehliyetsiz araç kullananların cezası da 600 liradan bin 400 liraya çıkarılıyor. Uyuşturucu kullanarak direksiyon başına geçenlerin ehliyetlerine en az 5 yıl el konulacak.. Ayrıca 3 bin 600 lira para cezası ödeyecekler. İçki şişelerinin üzerine ‘zararlıdır’ uyarısının konulması için 1 yıl süre tanındı.

AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç'in başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu'nda, alkol satışına ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Dün teklifin 17 maddesini kabul eden komisyon, bugünkü çalışmalarında da bazı değişiklikler yaparak teklifi benimsedi.

Buna göre, trafik cezalarında 100 promilin üzerinde alkolle yakalanan sürücülere, TCK'nın 2 yıla kadar hapis cezasını öngören 179. maddesine göre işlem yapılacak.

Sürücü alkol kontrollerinde alkol tespit cihazı ile ölçüme izin vermiyorsa 100 promil alkollü sayılacak. Değişik uyuşturucular kullanarak araç kullananlara ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre,sürücü uyuşturucu ile yakalanırsa ehliyetine 5 yıla kadar el konulacak.

Alkol satan firmalara ellerindeki mevcut alkollü içkilerin ambalajları üzerine "alkol ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe uyarılar koymaları" için 12 ay süre verildi.

Alkollü içeceklerin reklamının olduğu kapalı ya da açık işletmelere ise tabelalarını kaldırmaları için bir yıl süre tanındı.

"Alkollü içkiler çocuklara satılamaz" hükmü, "18 yaşını doldurmuş çocuklara satılamaz" şeklinde değiştirildi.

Teklifteki "Dışarıda tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamaz" hükmü, "tesis sınırları dışında satılamaz" şeklinde değiştirilerek, işyerinin ya da lokantanın önü "tesis sınırları" içine alındı. Böylece, işyeri lokantasının bahçesinde içki servisi yapabilecek. İşyeri, belediyeden ruhsat aldıysa ve kaldırımı kullanabiliyorsa orada da bu servisi yapabilecek.

Turizm belgeli içki satışı yapılan yerlerin ibadethaneler ile okullara 100 metre uzaklıkta olması şartı aranmayacak. Geçici bir düzenlemeyle de mevcut işletmelerde de bu şartın aranmayacağı hüküm altına alındı.