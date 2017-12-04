Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, kamyonetle 4 araca çarptı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da alkollü ve ehliyetsiz sürücü Mehmet E., kamyonetiyle 3\'ü park halindeki 4 araca çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, Ata Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet E. (35) yönetimindeki kamyonet, park halindeki 3 araca çarptı. Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü bu kez de Ömer Burak B. (26) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. 2.70 promil alkollü olduğu tespit edilen kamyonet sürücüsünün ehliyetinin de olmadığı belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



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