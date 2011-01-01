-ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI! İSTANBUL (A.A) - 01.01.2011 - İstanbul'da trafik ekiplerinin yılbaşı akşamı alkol kontrollerini yaptığı 9 bin 205 sürücüden 383'ü hakkında cezai işlem uygulandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kentte vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girişlerini sağlamak amacıyla yoğun önlemler alınırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de sabaha kadar sıkı denetimler yaptı. Yapılan bu kontrollerde, özellikle alkollü araç sürücülerinin yaratabileceği kazalar üzerinde yoğunlaşan trafik ekipleri, dün akşamdan sabah saat 07.00'ye kadar, A bölgesinde (Avrupa Yakası) 1201, B bölgesinde (Beşiktaş, Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli) 1720, C bölgesinde (Anadolu Yakası) 5 bin 3 ve çevre yollarında da 1281 aracı durdurarak, sürücülerine alkol kontrolü uyguladı. Uygulamalar sonucu A bölgesinde 108, B bölgesinde 80, C bölgesinde 154 ve çevre yollarında da 41 olmak üzere toplam 383 araç sürücüsü hakkında ''alkollü araç kullanmak'' suçundan yasal işlem başlatıldı. Geçen yılki yılbaşında 10 bin 773 araç sürücüsüne alkol kontrolü yaptırılırken, bunlardan 788'i alkollü çıkmıştı. Öte yandan, kentte dün akşam biri ölümlü, 8'i yaralamalı 17'si de maddi hasarlı olmak üzere toplam 26 trafik kazasının meydana geldiği öğrenildi.