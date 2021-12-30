Alkollü sürücü, polis ekiplerine yalvardı: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. 0.8 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G., polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" diye konuşup, diz çökerek yalvardı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.



Polis ekipleri, sürücünün peşine düştü. Cadde ve sokaklarda hızla ilerleyen araç, 20 kilometre kovalamaca sonucu önü kesilerek durduruldu. Araçtan inen sürücü ve 2 arkadaşı yaya olarak kaçmaya çalışsalar da ekiplerce yakalandılar.



Ekiplerce yakalanan Halil G. (39), kendini yerlere atarak bağırmaya başladı. Alkolmetreye üflemekte direnerek ekiplere zorluk çıkartan sürücü "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" deyip, diz çökerek yalvardı.



Halil G'ye alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.