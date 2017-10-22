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Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 5 yaralı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde denetim noktasından dönüş yapan sivil polis aracına otomobil çarptı

22 Ekim 2017 04:36

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)

Zonguldak\'ın Ereğli İlçesi\'nde denetim noktasından dönüş yapan sivil polis aracına otomobil çarptı. 2\'si polis 5 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsünün 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza 23.00 sıralarında Kepez mevkiinde meydan geldi. Polis denetim noktasından dönüş yapan 28 yaşındaki Ö.S.  yönetimindeki 67 TE 685 plakalı sivil polis aracına, 38 yaşındaki Hasan S. nin kullandığı 67 TC 042 plakalı otomobil çarptı. Kazada, polis memurları Ö.S., Ö.A. ve otomobilde bulunan 36 yaşındaki Emine S., 13 yaşındaki İ. S. ve 17 yaşındaki İ.S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Hasan S.\'nin yapılan kontrolünde 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hasan S., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Ambulansın kaza yerinden ayrılışı
-Kazaya karışan sivil ekip otosu ve otomobil
-Polislerin yol düzenlemesi
-Ereğli devlet hastanesi acil servisi

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