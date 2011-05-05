-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PLAKA DERDİNE DÜŞTÜ BURSA (A.A) - 05.05.2011 - Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen genç, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü, düşürdüğü plakasını almak için döndüğü olay yerinde yakalandı. Merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolu 19. kilometresinde, Sezen Akarsu (25) Görükle TOKİ konutlarındaki evine gitmek için iş yerinden ayrıldı. Bu sırada 16 YC 842 plakalı otomobille Balıkesir'e giden Müfik K. (44), yolun karşısına geçmek isteyen gence çarparak hızla uzaklaştı. Çarpma esnasında aracın ön plakası olay yerine düştü. Yaklaşık 300 metre ilerledikten sonra aracını durup geri vitese taktığı aracıyla olay yerine dönen sürücü, düşürdüğü plakasını aramaya başladı. Sürücünün hareketlerinden şüphelenen vatandaşlar, ''155 İhbar Hattı''nı arayarak polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevrede yaptıkları araştırmada Akarsu'nun hareketsiz şekilde çalılıkların arasında yattığını görünce, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ''112 Acil'' ekipleri tüm müdahalelere rağmen genci kurtaramadı. 120 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, Nilüfer Polis Merkezine götürüldü. Ceset, Bursa Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.