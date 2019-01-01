T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alkollü içkide vergi yüzde 13,4 arttı

70'lik rakının ÖTV'si 59,64 TL'den 67,68 TL'ye yükseldi

01 Ocak 2019 16:38

Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vergi yüzde 13,48 oranında arttı. Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.

Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4,59 liradan 5,21 liraya çıkarken diğer vergi yükümlülükleriyle beraber toplam 0.75 kuruşluk bir zam yapıldı.

70'lik rakının ÖTV'si 59,64 TL'den 67,68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70,37 TL'den 79,86 TL'ye yükseldi.

ETİKETLER

alkolşaraprakıbiravergikdvötvzam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24