Alkollü içki alırken TAPDK belgesine dikkat!





Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, sahte rakı nedeniyle ölümlerin artması üzerine "Alkollü mamullerin alınacağı yerlerde Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) Belgesi" aranması çağrısından bulundu.



Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, son bir ay içinde Bursa'da sahte rakı yüzünden ölenlerin sayısının 6'ya, ülke genelinde 10'a yükselmesi ve emniyet güçlerince yapılan aramalarda sahte rakıların bulunması üzerine vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Bendevi Palandöken, "alkollü mamuller alacağınız yerde mutlaka TAPDK Belgesi arayın. Belgesi olmayan yerlerden almayın" dedi.



Alkollü içkilerin, normal satış fiyatının altında bir fiyattan asla alınmaması gerektiğini belirten Palandöken, "Çünkü, düşük fiyattan satılan ürünün, sahte veya kaçak olması muhtemeldir. Sahte, kaçak veya izinsiz olarak üretilen üründen korunmak için, alkollü içki alış verişinizi TAPDK Satış Belgesi sahibi perakende satıcılardan yapınız. Alkollü içkileri, perakende satıcıların açıkça sergilenmekte olan raflarından seçiniz. Asla tezgah altından veya görünmeyen yerlerden çıkarılan ve bozuk ambalaja sahip olanlarını almayınız" dedi.

