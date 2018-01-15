Alkollü genç kız, kaldırımda baygın bulundu

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da kaldırım üzerinde baygın halde bulunan Gülsüm U.\'nun (22), 1.50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Dumlupınar Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırım üzerinde yarı baygın halde yatan genç kızı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri gelene kadar genç kızı bir otomobilin ön koltuğuna oturttu. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kendine gelmeyen genç kız, ambulansa alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gülsüm U.\'nun 1.50 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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