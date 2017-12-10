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Alkollü baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te iddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve eşi ile 1 aydır sorun yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Zihni B

10 Aralık 2017 23:33

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te iddiaya göre madde bağımlısı olduğu öne sürülen ve eşi ile 1 aydır sorun yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Zihni B., 4 çocuğunun en küçüğü olan 3 yaşındaki kızı S.B.\'yi evinde rehin aldı. 
Olay bugün saat 19.50 sıralarında Gümüştekin Mahallesi 8. sokakta 4 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen eşi Mehmet Zihni B. ile tartışan Özlem B., iddiaya göre yaklaşık 1 ay önce üst katta oturan kayınvalidesinin evinde kalmaya başladı. Bugün akşam saatlerinde alkollü bir şekilde eve gelen Mehmet Zihni B. çevreye zarar vermeye başlayınca evde bulunan 2 çocuğu üst kattaki dedelerinin evine kaçtı. Eşinin eve gelmesini isteyen Zihni B. ise 3 yaşındaki kızı S.D.\'yi rehin aldı. 
İhbar üzerine bölgeye polis, itfayi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis ekipleri, pencereden mahalleyi yakacağını, kendisine ve çocuğuna zarar vereceğini belirten Zihni B.\'yi ikna etmek için görüşmeye başladı. Tehditler savuran Zihni B.\'nin ikna edilmesi için görüşmeler sürerken, diğenr taraftan da polis operasyon için hazırlık yapmaya başladı. Anne Özlem B. ise eşinin uyuşturucu ve alkol aldığında ailesine zarar verdiğini öne sürerek çocuğunun bir an evvelh kurtarılmasını istedi. Mahallede gergin bekleyiş sürüyor.

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