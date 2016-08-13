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Dünya

Alkollü araç kullanan İsveçli bakan istifa etti

"Yaptığım yanlış kabul edilemez..."

13 Ağustos 2016 20:01

Alkollü araç kullanan Lise Eğitiminden Sorumlu İsveçli bakan Aida Hadzialic bugün düzenlediği basın toplantısı ile bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Vatan'da yer alan habere göre, "Alkollü araç kullanmakla yaşamının en büyük yanlışını yaptığını" söyleyen Aida Hadzialic ‘‘Alkol ile araç kullanımı birlikte anılamaz, düşünülemez’’ dedi.

Dün akşam Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da izlediği konser sonrasında Malmö’ye gelirken trafik polisinin alkol kontrolüne takılan, kanında 0.2 promil alkol belirlenen İsveçli bakan Aida Hadzialic ‘‘Konser öncesinde iki bardak şarap içmiştim. Konser sonrasında alkolün etkisinin geçmiş olabileceğini düşünerek direksiyona oturdum. Demek ki geçmemiş. Bu şimdi sonuçlarına katlandığım büyük bir hata idi. Yaptığımın büyük bir hata olduğunun bilincinde olduğum için istifa ediyorum’’ diye konuştu.

Yugoslavya iç savaşı sırasında ailesiyle birlikte 1992 yılında 5 yaşında iken İsveç’e sığınan Bosna kökenli Aida Hadzialic, 2014 yılından beri Sosyal Demokrat Partiyi temsilen koalisyon hükümetinde bakanlık yapıyordu.

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