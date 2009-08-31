Alkolde vergi denetimi sıkılaştırıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, alkol üreticileri ve ithalatçıları nezdinde başlattığı vergi incelemesinde pek çok ürüne el konuldu.



Burgaz Alkollü İçkiler A.Ş'deki vergi denetimlerinde de 16 bin 511 ürüne el konuldu.



Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içki piyasası ile tütün ve tütün mamulleri üreticilerini mercek altına aldı.



Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrole dayalı ürün izleme sisteminin 24 Temmuz 2007 tarihinde uygulamaya konulması, 5 Kasım 2007'den itibaren de üreticiler, ithalatçılar, satıcılar ve açık içki satıcılarının bandrolsüz tütün ve alkollü içki satmasının yasaklanması, sektör denetimlerini de beraberinde getirdi.



Alkollü içki piyasasına yönelik ilk denetimlerde çok sayıda bandrolsüz ürün tespit edildi. Sektörün disiplin altına alınması için bu defa 10 Temmuz 2008 tarihinde alkollü içkilerde marka takibi uygulamaya konuldu. Ardından da sektördeki denetimler yoğunlaştırıldı.



Söz konusu tarihten 15 Ocak 2009'a kadar İzmir, Antalya, Aydın ve Muğla gibi illerde gerçekleştiren saha denetimlerinde, piyasaya arz edilen birçok ürünün bandrollerindeki gizli güvenlik kaydında yer alan marka ve hacim bilgileriyle, ürün etiketi üzerindeki bilgilerin farklı olduğu belirlendi.



Bunlar için de adli makamlara başvuruldu. Denetimlerde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla bu yıl üreticilere gün sonu raporu verilmesine de başlandı.



Bu şekilde, üreticilerin gün sonunda fiilen gerçekleştirdikleri üretim ile ürün izleme sistemine kaydedilen üretim bilgilerini kıyaslamaları hedeflendi. Ancak seri üretim yapan üreticiler tarafından kullanılabilecek düzeltme fonksiyonunun da, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgisinde ve yetkili firma kontrolünde olacak şekilde ürünlerin piyasaya arzından önce ve belirli süre içinde kullanması öngörüldü.



Önce fiili envanter, sonra vergi incelemesi



Gelir İdaresi Başkanlığı, alkollü içki piyasasını takibe yönelik bu adımlar ve saha incelemelerinden sonra bütün sektörü kapsayacak bir denetim çalışması başlattı.



Bu çerçevede, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gelirler Kontrolörleri koordinatörlüğünde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün katılımıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Denizli ve Nevşehir'de 18 alkollü içki üreticisi ve ithalatçısına gidilerek, fiili envanter yapıldı.



Fiili envanter çalışmasında elde edilen tutanak, bilgi, belge ve diğer dokümanlar da, alkol sektöründe yürütülecek incelemelerde kullanılmak üzere Gelirler Kontrolörlerine intikal ettirildi.



Gelirler Kontrolörleri, fiili envanterdeki bilgi ve bulguları tek tek değerlendirmeye aldı. Satış ve ciro rakamlarıyla vergi beyanlarını da karşılaştırdı. Değerlendirme ve analiz çalışması biten firmalarda vergi incelemesine geçildi. Diğer firmaların da önümüzdeki günlerde vergi incelemesine tabi tutulacağı bildirildi.



Burgaz Rakı'da durum



Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığı'nın niteliğe uygun olmayan bandrol kullanıldığı gerekçesiyle Burgaz Alkollü İçkiler A.Ş'de daha önce başlattığı özel inceleme de devam ediyor.



Söz konusu şirket tarafından hatalı olduğu iddiasıyla düzeltilmesi talep edilen 2008 yılı bandrollü ürünlerin adli suç kapsamında değerlendirilebilecek bir husus taşıyıp taşımadığının araştırılması amacıyla geçtiğimiz günlerde şirkete ait işletmelerde yeni bir denetim çalışması yapıldı.



Koordinatör bir Gelirler Kontrolü başkanlığında Maliye Bakanlığı denetim elemanları ve Jandarmanın katılımıyla firma adreslerine giden ekipler, incelemeleri sonrasında 16 bin 511 adet ürüne el koydu.



Burgaz Alkollü İçkiler A.Ş'nin merkez ve deposunda yapılan denetimlerde, 6 bin 611 üründe, marka ve hacim bilgileri ile bandrolün gizli güvenlik özelliklerinde yer alan marka ve hacim bilgilerinin uyuşmadığı belirlendi. 660 adet ürünün seri üretim hattından geçirilmek suretiyle aktive edilmesi gerekirken, bu ürünler üzerinden elle yapıştırılan önceden aktive edilmiş bandrol kullanıldığı, 9 bin 240 adet bandrolün ise seri üretim hattında aktive edilmesi gerekirken, aktive edilmeden ürün üzerinde kullanıldığı anlaşıldı.



Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, Burgaz Alkollü İçkiler A.Ş'ye yönelik vergi incelemesinin bir süre daha devam edeceğini ifade etti. Alkol sektöründe geniş bir vergi incelemesi yürüten Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde bu çalışmanın kapsamına sigara firmalarını da dahil etti.



Oluşturulan ekipler, İzmir, Manisa, Samsun, Mersin ve Tokat'ta 6 sigara üreticisine eş zamanlı olarak giderek, fiili envanter çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, bu envanter çalışmasının değerlendirilmesinin ardından, sigara üreticilerine yönelik bir vergi incelemesine de geçileceğini bildirdi.