'Alkol yasağı'ndan bankacılarla 'helalleşme' maddesi çıktı

TBMM’de kabul edilerek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına gönderilen alkol satış ve kullanımını engelleyen olarak bilinen torba yasaya son dakikada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) giden bankacılara “helalleşme” maddesi eklendi. Yasaya göre, AİHM’e giden bankacılarla “helalleşme” maddesi eklendi. AİHM başvurusundan ya da AİHM kararıyla elde ettiği tazminat ve haklarından vazgeçecek bankacı hakkında soruşturma ve kovuşturmalar düşecek.



Hükümet, alkol kullanımına ciddi kısıtlamalar getiren yasaya son dakikada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) giden bankacılarla “helalleşme” maddesi de ekledi. AKP’nin, yasanın görüşüldüğü gece geç saatlerde verdiği önergeyle eklenen düzenlemeye göre, AİHM başvurusundan ya da AİHM kararıyla elde ettiği tazminat ve diğer haklarından vazgeçecek bankacılar hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalar düşecek.

Dostane çözüm yolu

Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz’ın haberine göre, yasaya geçici 31. madde olarak eklenen düzenleme şöyle:

“Bankacılık mevzuatının uygulanmasıyla ilgili olarak, AİHM’e yapılmış başvuru veya AİHM’nin kararı kapsamında karşılıklı dostane çözüme ulaşılması halinde, ilgili kamu otoritesinin şikâyet ya da yazılı başvurudan vazgeçme veya müdahillikten çekilme beyanının ilgili Cumhuriyet Savcılığı veya mahkemeye ulaşması üzerine, dostane çözüm kapsamına giren fiiller nedeniyle yapılmakta olan soruşturma veya kovuşturmada şüpheli veya sanıklar hakkında kovuşturmaya yer olmadığı veya düşme kararı verilir. Yukarıdaki fıkra hükmü, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle derdest olan soruşturma veya kovuşturmalarla ilgili olarak uygulanır.”

‘Uzlaşmayı engelliyor’

Bu düzenlemenin gerekçesinde ise şunlar kaydedildi:

“Uzlaşma veya dostane çözüm öncesinde, uzlaşılan kişiler ya da kuruluşların yetkilileri hakkında ilgili kamu otoritesinin Cumhuriyet Savcılığına yaptığı suç duyurusu nedeniyle soruşturma veya kovuşturmalar ortaya çıkabilmektedir. İlgili kamu otoritesinin dostane çözümü kabul etmesinden sonra bu soruşturma veya kovuşturmaların devam etmesi, ilgili kamu otoritesinin uzlaşmayla sağlayacağı menfaatlere engel olabilmekte ve uzlaşmanın sonuçlandırılmasını engelleyebilmektedir.”

Şu an için sadece Kentbank’ı kapsıyor

Torba yasaya son dakikada eklenen ve AİHM’e yaptığı başvurunun sonucunda dostane çözüm üretilmesi kararı çıkmış olan davaları kapsayan 31. geçici madde, sadece Süzer Ailesi’nin AİHM’de Türkiye aleyhine açtığı Kentbank davası sürecini kapsıyor.

BDDK’ya yakın kaynaklar, ilk etapta bu maddenin Demirbank’ın sahipleri Cıngıllıoğlu Ailesi’ni de kapsayacağının akıllara gelebileceğini belirterek, “Demirbank için o dönemde AİHM’e gidilmişti ancak Demirbank’ın AİHM’de ceza davası yok. O açıdan bu madde sadece Kentbank sürecini kapsıyor” dedi. Böyle bir kanun maddesine neden ihtiyaç duyulduğunu ise, BDDK’ya yakın kaynaklar şöyle açıklıyor:

“Türk hükümeti ve Süzer Ailesi dostane çözüme vardıklarını belirten yazıyı AİHM’ye iletti. Bunun üzerine AİHM de geçen günlerde Kentbank Davası’nı düşürdü. Bu yasayla, taraflar arasında Türkiye’de de tam anlamıyla sulh sağlanması amaçlanıyor.”