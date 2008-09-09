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Sağlık

Alkol tansiyonu yükseltiyor

Erkeklerde alkol kullanımı, kan basıncı yükselmesi ataklarına yol açabiliyor ve böylece kan basıncını ayarlamak güç hâle gelebiliyor.

09 Eylül 2008 03:00

Erkeklerde alkol kullanımı, kan basıncı yükselmesi ataklarına yol açabiliyor. Eğer alkol tüketimi abartılırsa, kan basıncını ayarlamak güç hâle gelebiliyor. 

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Dr. Jan Klod Kayuka, Hürriyet Kelebek gazetesindeki köşesinde, erkekler için günde 60 ml’den fazla alkol tüketiminin zararlı olduğunu, kadınların ise alkolü daha çok ve hızlı emmelerinden dolayı 30 ml'den fazla alkol almamaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Alkolün fazlası hem doğrudan kan basıncını artırabiliyor, hem de tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girip istenmeyen reaksiyonlara yol açabiliyor. Alkol kan şekeri ve trigliseridi de yükseltiyor. Ayrıca kilo aldırdığı için de kan basıncı ayarını zorlaştırıyor.

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