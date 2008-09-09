Alkol tansiyonu yükseltiyor

Alkol, gençlerin hafızalarına zarar veriyor

Her akşam ‘bir tek atanlar’ alkolik sayılıyor

Dr. Jan Klod Kayuka, Hürriyet Kelebek gazetesindeki köşesinde, erkekler için günde 60 ml’den fazla alkol tüketiminin zararlı olduğunu, kadınların ise alkolü daha çok ve hızlı emmelerinden dolayı 30 ml'den fazla alkol almamaları gerektiğine dikkat çekiyor.Alkolün fazlası hem doğrudan kan basıncını artırabiliyor, hem de tansiyon ilaçlarıyla etkileşime girip istenmeyen reaksiyonlara yol açabiliyor. Alkol kan şekeri ve trigliseridi de yükseltiyor. Ayrıca kilo aldırdığı için de kan basıncı ayarını zorlaştırıyor.