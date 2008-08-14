Alkol sınırını aştı

Manken Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, trafik polislerinin yaptığı denetimde alkollü çıkanca ehliyetine 6 ay süre ile el kondu.



Tatlıtuğ'a ayrıca 417 YTL para cezası kesildi. Ünlü oyuncu önceki gece Balmumcu'da İstanbul Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerine takıldı. Tüm araç sürücülerine yapılan alkol kontrolü sırasında Tatlıtuğ, 73 promil alkollü çıktı.



İlk kez 0,50 promil alkol sınırını aştığı belirlenen Kıvanç ağabeyini arayarak yardım istedi. Bir süre kendisini arabanın içine kapatan Tatlıtuğ, Ağabeyini otomobilinin içinde bekledi.