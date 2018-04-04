Alkol satışının gece 12'ye çekilmesini talep eden tekel bayiler eylem kararı aldı; 26 Nisan'da kepenk kapatacaklar

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağına tepki için eylem kararı aldı. Dört bin üyesi bulunduğu belirtilen platform, alkol satışı yasağının 24.00'e çekilmesini talep ediyor. Platform üyeleri 26 Nisan'da kepenk kapatacaklar.

Konuya ilişkin Sol Haber Portal'ına açıklama yapan bir platform üyesi, üzerlerinde ağır bir baskı olduğunu, her gün bir tekel bayisinin cezayla karşılaştığını dile getirdi. Cezaların 36 bin liraya kadar çıktığını ve bu baskıların dayanılmaz hale geldiğini belirten platform üyesi, bu nedenle 26 Nisan'da seslerini duyurmak için bir günlüğüne kepenk kapatacaklarını açıkladı.

Tüm tekel bayilerinin bu eyleme destek vermesini beklediklerini belirten platform üyesi, eyleme katılımın yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan eylem çağrısı bazı tekel bayilerinin camlarında da yer bulmaya başladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu tarafından yapılan "NEDEN KAPATIYORUZ!" başlıklı açıklamada "Bizler bu ülkede vergisini veren, ticaretini yapmaya çalışan tekel bayileriz. Son 10 yılda sayımız ciddi bir oranda azalmıştır. Buna karşılık her köşe başında faaliyet gösteren zincir market sayısında son 1 yılda yüzde 13 artış sağlanmıştır. Artık dayanacak gücümüz kalmamıştır. Bu başlıca sebeplerden ötürü bizler saat 22.00’da uygulanan alkol satış yasağının saat 24.00’e uzatılması için kepenk kapatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kepenk kapatma gerekçeleri madde madde sıralandı. İşte o gerekçelerden bazıları:

* Haksız rekabet içinde kaybolan küçük esnaf için KEPENK KAPATIYORUZ!

* Alkol satış yasağı sebebiyle 22.00’dan sonra alkol vermediğimiz müşterilerin darbına maruz kaldığımız için KEPENK KAPATIYORUZ!

* Her sene sigara ve alkole uygulanan zamdan dolayı sahte içki ve kaçak sigaralara artan rağbet yüzünden KEPENK KAPATIYORUZ!

* Kırmızı ışıkta geçip insanların canına kasteden sürücü 235 TL, uyuşturucu madde satarak insanların sağlığını hayatını tehlikeye atan şahıslar 167 TL ceza öderken, vergisini ödeyip sattığımız bir biradan en az 37 bin TL ceza ödememek için KEPENK KAPATIYORUZ!

* Sokak aralarına kadar giren zincir marketlerin uygulamış olduğu fiyat politikaları yüzünden bu haksız rekabet ortamında mücadele gücümüz kalmadığından KEPENK KAPATIYORUZ!

* Saat 22.00’dan sonra alkol satış yasağını fırsata çevirmek isteyen art niyetli kişilerin esnafı sivil polisiz diye kandırmasından dolayı KEPENK KAPATIYORUZ!

* Bazı illerimizde emniyetin görev ve yetkilerini orantısız kullandığını gözlemlediğimiz için KEPENK KAPATIYORUZ!

* Trol ile balık avlamanın cezası 1750 TL ve hayvana tecavüz işkence bile kabahatler kanununa giriyor haksız emsalsiz cezalara dur demek için KEPENK KAPATIYORUZ!

* Televizyonlarda sigara ve alkol görüntüleri mozaiklenirken silahların alkole nazaran zararsızmış gibi gösterilmesi akıl tutulmasıdır. Silah yakalatmak ufak para cezası ama 22.00’den sonra alkol satarken yakalanmak 36.758 TL olduğu için KEPENK KAPATIYORUZ!